習近平南下｜新聞聯播總結廣東考察 今日在京主持政治局會議

國家主席習近平日前南下廣東考察，在周三參加深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，並發表重要講話，公開行程安排只到蓮花山公園向鄧小平銅像致送花籃。由於習在講話時語氣十分緩慢，且不斷咳嗽和喝水，讓外界揣測他是否因身體不適，提前結束南行回京。今日，新華社報道，習近平在北京主持政治局會議，審議《成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要》；但央視晚間《新聞聯播》並沒播出會議的現場畫面。

報道引述會議內容指，內地將推動成渝地區雙城經濟圈建設，優化和穩定產業鏈、供應鏈，以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互發展。重慶、成都兩個中心城市將成為具有全國影響力的重要經濟中心、科技創新中心、改革開放新高地、高品質生活宜居地；並且營造一流營商環境，以共建「一帶一路」為引領，建設好西部陸海新通道，參與國內國際經濟雙循環。

央視《新聞聯播》還總結了習近平廣東行，報道指他於本周一至周三到廣東考察，先後到訪潮州、汕頭和深圳，與前兩次南行不一樣，官方報道沒提及他曾到訪廣東省會廣州和鄰近的珠海。

央視／新華社

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