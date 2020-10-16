兩岸局勢升級｜台軍包機飛東沙受阻 台國防部長：當時沒軍演

兩岸局勢升溫，除共軍機頻擾台，昨亦發生台灣軍方一架包機前往東沙途中，遭香港飛航情報區拒絕進入，稱包機途經的空域有軍演「在2.6萬英呎以下有危險活動」。台軍包機其後返航。

台國防部長嚴德發今天表示，經國防部查證，當時中共在周邊海空域沒有任何軍演活動，中國海事局也沒發佈飛航禁行公告，狀況正常，適合國際飛航組織公告的飛航狀況。希望中共當局不要破壞國際飛航秩序。

行政院長蘇貞昌則表示，飛航要照飛航標準與國際慣例來做，不應該影響相關飛行運作。至於這是否是中國的小動作？蘇說：「目前還在了解」。

外傳港方拒絕台軍方包機進入香港飛航情報區，香港民航處表示，是「台灣航空管制中心向香港民航處表示，取消有關航班進入香港飛行情報區的要求」。

香港民航處就事件答覆記者查詢時說，按既定機制，飛機使用有關航道進入香港飛行情報區前，需由香港及台灣雙方的航空管制中心事先協調，以及獲得香港民航處批准。民航處方面表示，處方昨天接獲台灣民航局通知有關航班擬經該航道進入香港飛行情報區；因應當時的情況，香港民航處通知台灣航空管制中心，有關航班需遵守的最低安全高度。

其後，台灣航空管制中心向香港民航處表示取消有關航班進入香港飛行情報區的要求。港民航處指出，在事件中，他們一直按既定機制和程序行事。

立榮航空由高雄小港機場，飛往東沙的B7-9051次軍包機，昨天上午在飛往東沙途中，遭到香港區管中心拒絕進入飛航情報區（Flight Information Region），要求返回台灣。台灣交通部民航局表示，立榮航班於台北飛航情報區與香港飛航情報區交接點附近，經香港區管告知飛經區域26,000呎以下有危險活動，拒絕立榮航班進入，基於安全考慮，航班折返。

據報道，東沙島位於北緯20度43分，東經116度42分，位置已經在台北飛航情報區之外，屬於香港飛航情報區。

綜合報道

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！