武漢肺炎｜浙江嘉興搶閘試用未註冊國產疫苗 成人接種2劑收$460

全球還未有國家公開宣稱已研製出有效武漢肺炎疫苗，但中國當局已急於搶閘應用國產疫苗。浙江省嘉興市疾病預防控制中心昨日發文，指該已在重點保障對象，包括前線醫護及防疫人員等，陸續開展武漢肺炎疫苗接種，隨後將逐步開展對一般對象的接種。但有關方面同時強調，當地目前用於接種的疫苗尚未正式註冊上市，經依批准用於緊急接種。至於一般市民如要需要亦可接種，但須簽定有關利弊的知情同意書，責任自負。

嘉興市疾控中心的文章指出，今次主要是根據上級有關要，接照重點人群優先、疫情地區優先、安全接種、知情自願的原則，展開有關武漢肺炎疫苗的緊急接種。嘉興市前期已在重點保障對象中陸續開展新冠疫苗接種，隨後將逐步開展一般對象接種。

在內地，所謂「重點保障對象」，包括醫務人員、衞生防疫人員、口岸檢疫和邊防檢查工作人員、集中隔離醫學觀察工作人員等；而所謂「重點推薦對象」，則包括障城市基本運作人員、公共場所服務人員、特殊場所人員、前往疫情中高風險國家和地區從事公務人員等。

文章又謂，地用於緊急接種的新冠疫苗由省級部門統一向北京科興中維生物技術有限公司徵訂， 逐級分發至定點接種單位。該疫苗尚未正式註冊上市，經依法批准用於緊急接種。

嘉興市疾控中心表示，成年人士需要接種 2 劑次，相距14至28日，每劑價格爲 200 元人民幣 （約230港元），2劑合共400元。當地市民如有緊急接種需求，在自願知情同意的前提下，可到社區預防接種門診諮詢，接種前須簽定有關利弊的知情同意書。

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