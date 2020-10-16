鐵腕治疆｜報告指2,000維族童被迫與父母分離 華外交部斥德學者臭名昭著

路透社記者今（16日）在中國外交部例行記者會問及，德國學者鄭國恩（Andrian Zenz）近日引述數據稱，從2015到2020年，新疆有2,000名兒童被帶離父母身邊，並指摘中國政府使維族兒童和父母分離，以進行「種族改造」。外交部發言人趙立堅批評：「你剛才提到的鄭國恩，他是一個臭名昭著的（學者），受到美國政府僱用的反華槍手，希望並相信國際社會能夠明辨是非，不要被這些騙子所迷惑。」

趙立堅斥責「共產主義受難者基金會」（Victims of Communism Memorial Foundation）是美國政府支持的極右翼組織，該基金會自1983年建立以來，多次無視客觀事實，發表反華言論，詆毀中國的治疆政策，其發佈的報告不過是其故伎重演的反華鬧劇。

路透社記者進一步提問，就《經濟學人》（The Economist）最新發佈的相關報道，中方在新疆的所作所為是反人類罪。趙立堅重申，新疆迫害穆斯林，犯下反人類罪，是一些反華勢力蓄意炮製的聳人聽聞的話題，是出於遏制打壓中國的目的，污蔑抹黑中國的鬧劇。

「反人類罪的帽子絕對扣不到中方的頭上。」趙立堅指出，新疆事務純屬中國內政，任何借新疆問題干涉中國內政的企圖都不會得逞。

「我們多次說過，新疆問題根本不是甚麼人權、民族、宗教問題，而是反暴恐、反分裂問題。」趙立堅表示，中國新疆採取的預防性反恐和去極端化措施，有效地遏制了恐怖活動多發頻發的勢頭，各族人民的生命安全才有保障，發展經濟改善生活才取得更大進步，這是最大程度的保障新疆各族人民的基本人權。

趙立堅還提供「官宣數字」，指過去40多年來，維族人口從555萬增長到1,200多萬，增長了一倍以上；2014至2019年，新疆地區生產總值年均增長7.2%，新疆居民人均可支配收入年均增長9.1%，貧困發生率從19.4%降低到1.24%。

他進一步補充道，在聯合國大會處理社會、人道和文化事務的第三委員會一般性辯論上，有48個國家支持中國在新疆採取的反恐和去極端化舉措，堅決反對將人權問題政治化和雙重標準的做法。「我們希望有關方面能夠尊重事實，明辨是非，客觀公正的看待涉疆問題。」他又歡迎外國記者多到新疆走一走、看一看，親眼見證新疆的真實情況。他說：「當然，我們也希望大家去新疆之後，幫我們把一個真實的新疆，展現在全世界人民面前。」

在本月初聯合國第三委員會會議上，以德國為首的39個國家，包括美、英等共同發表聲明，對中國打壓香港自治和侵犯維吾爾穆斯林人權表示嚴重關切，但遭中國常駐聯合國代表張軍反擊，指中國在人權問題取得了舉世矚目的成就。

環球網

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