美國大選｜「神秘」台商助拜登兒成吸引中資招財貓 關係直通中共高層

美國民主黨總統候選人拜登的兒子亨特特，在中國從商近10年，知情人士向台灣《蘋果新聞網》透露，亨特能從紈褲子弟變成吸引中資的「招財貓」，除了靠父親的生招牌外，原來還有台灣商人林俊良，在背後「帶路指引」，替他打通在北京的關係，甚至直達中共高層。

根據美國特勤局（United States Secret Service）檔案，2009年到2014年大約有4半年中，亨特由於父親是副總統，他的出國行程也派有隨扈保護，其中他到中國大陸6次，而在他許多訪問照片中，都會看到林俊良隨行。

據《台蘋》調查，林俊良現年約57歲，1982到1986年就讀於政大國際貿易系，曾在美國大通銀行和美國運通銀行工作。不過，根據銀行局的資料，這兩家銀行是在1990年代後才陸續進駐台灣，因此林俊良最初在外商銀行的資歷，應該都是在台灣以外累積的，比較可能的地方，應是在香港或美國紐約。1991年，林俊良進入美國耶魯大學的管理學院，取得「公共及私人管理碩士」學位，隨後任職金融業。他曾任職於香港的霸菱投資銀行，也做過德意志銀行集團台灣區首席代表。

2000年代初期，林俊良曾回台灣，投身證券業兩年多，隨後以台灣金鼎證券資深副總裁的名義，開始在中國財經圈闖蕩。2002年初，林俊良出版著作《WTO後的中國投資》，在其中一篇文章中寫道：「看熱鬧的，看到的中國是一個警察國家，一黨獨大，壟斷資源，人權不彰。看門道的，看到的大陸是一個改革經濟體，以飛快的速度，龐大的動能，拚命力圖與國際社會接軌。」

林俊良在這本書的自序中，還透露出自己投入公職「經世濟民」的想望，但他最終並未如願，沒在台灣謀得一官半職，反而是在2005年移居中國北京後，展開其神通廣大的政治掮客生涯，遊走於美國與中國的政商菁英間，拜登的兒子亨特就是其一。

據台灣《蘋果》獨家取得針對拜登家族與中國關係的一份調查報告，林俊良在2007年與美國一名政二代，成立了一個「桑頓集團」（Thornton Group），號稱「要將西方市場的商業經驗，和對於亞洲本土市場的洞察與關係網相結合」。至於另外兩位股東，也是美東地區知名的政界金主，讓桑頓集團具有濃厚的政治色彩。據熟悉華府政壇人士向台灣《蘋果》透露，林俊良當時就已認識拜登之子亨特。

桑頓集團成立之初，還與在美國政壇頗有勢力的「美國立法領袖基金會」（State Legislative Leaders Foundation，SLLF）有關係密切。該基金會的成員，卻幾乎涵蓋美國各州所有的立法、政黨領袖；顧問團成員則多數是美國各大跨國產業、協會或機構的領導人，因此在美國各界都有實質影響力。

2007年，桑頓集團在中國初登場就直達中央，安排SLLF代表與中共高官及富商見面。會面人士包括時任全國人大常委副委員長的許嘉璐，以及北大方正集團前董事長魏新。有指，林俊良用桑頓集團及SLLF亞洲分會負責人的名義，開始在中國活動時，關係網也就循着「北大方正－北京大學－全國人大」這條線發展，直取中共中央，與一般台商循着事務性的國台辦系統發展人脈，有非常大的不同。

2010年，林俊良就成功為亨特牽線，以美國副總統拜登的兒子、Rosemont Seneca集團副總裁的身份，第一次訪問中國。根據桑頓集團官網，亨特的第一趟行程中，林俊良安排了許多與中共核心金融機構高層會面的機會。2012年，亨特特的顧問公司（Seneca Global Advisors）促成美、中一筆有12.5億美元及4,200萬美元股權的美國最大外資創投案，在洛杉磯簽約時的中國代表就是當時的中國國家副主席習近平。

2013年，由美、中政府合資、專門負責跨境併購投資的私人基金公司「渤海華美」（BHR），在上海成立。林俊良及亨特等人都有出席，亨特特掛名董事，直至2015年才退出董事會，而在2017年，亨特特還買下BHR的10%股權。

2017年，林俊良現身拜登在美國的公開活動American Promise Tour之旅，並在個人領英頁面，放上自己與拜登的合照。據消息人士向台灣《蘋果》表示，林俊良至今還與拜登家族有聯繫。前年，他突然轉換舞台，投入文化網路影視劇的領域，接觸中、美不少單位洽談合作，但為時僅約1年。

至去年底，林俊良又在香港成立「海昇醫療集團」，宣稱與中國知名投資公司、大學和醫療團體合作，還在該集團的Facebook和官網，分享許多武漢肺炎的新聞及資訊。

台灣《蘋果新聞網》

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