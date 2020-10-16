兩岸疫情速遞｜陸增24境外輸入確診 上海佔11其中9人埃塞俄比亞回國

兩岸疫情最新情況：大陸衞健委公佈，昨日新增24宗確診病例，分別是上海11宗，內蒙古5宗，天津2宗，江蘇2宗，廣東2宗，福建1宗，重慶1宗，全部屬境外輸入個案。累計確診85,646宗，死亡4,634宗。台灣則累計確診531宗，7人死亡。

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上海增11輸入確診 9宗由埃塞俄比亞返國

上海周四（15日）增加11宗境外輸入確診病例，當中9人為曾在埃塞俄比亞工作的中國籍患者，他們均搭同一航班於10月13日抵達上海，入境後在集中隔離時出現症狀確診。另外兩宗輸入個案，患者則分別由俄羅斯和英國返國。

青島10,746,645份檢測 未有新陽性

一度疫情反彈，出現本土感染的青島，昨日（15日）並無新增確診。青島衞健委公佈，截至今日早上6時，全市已進行10,746,645份武漢肺炎病毒檢測，結果均為陰性。

廣東增2境外輸入確診 多3名無症狀感染者

廣東衞健委公佈，15日新增兩宗確診病例，3宗無症狀感染個案，全部是境外輸入。兩宗確診個案，患者分別來自菲律賓和敘利亞。3名無症狀感染者中，兩人來自伊朗，一人來自伊拉克。

國家衞健委／廣東衞健委

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