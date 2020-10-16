iPhone 12及iPhone 12 Pro兩岸同步開放預購 果粉爭崩頭

蘋果公司推出首款支援5G的iPhone 12系列手機，其中，iPhone 12及iPhone 12 Pro於今晚8時，同步在中港台開放預購，在兩岸引發搶購潮。

蘋果14日發表4款iPhone 12系列手機，首度搭載5G傳輸能力，分兩波開售。6.1吋配備雙鏡頭相機的iPhone 12、6.1吋配備三鏡頭相機的iPhone 12 Pro今晚開放預購，將於10月23日發售；5.4吋iPhone 12 mini和最高階的6.7吋iPhone 12 Pro Max將於11月6日開放預購，11月13日發售。

有內媒報道，雖然iPhone 12發佈後，網民照例揶揄沒甚麼創新及價格貴，除了5G、拍照沒甚麼升級，但天貓平台顯示在10月14日發佈會首日，平台上消費者對iPhone 12系列新品的關注熱度是去年同期的兩倍。今晚真正開放預購時，依然「爭崩頭」。

據每日經濟新聞消息，開放預購8分鐘後，蘋果官方商城還可正常下單，但京東自營旗艦店已顯示無貨。蘋果天貓旗艦店及蘋果官網對新機均有限購，每款機型每人均限購兩部，儘管暫時未有官方數據，但多方訊息顯示，兩款機型首批貨售罄所用時間較短，其中搶手機型幾乎在1分鐘內無法下單。

此外，有網民發現，甫開放預購，進入蘋果官網時相當遲緩且不順暢，最後甚至顯示「代理服務器沒有收到上游服務器的及時響應」，需要再刷新嘗試。不少網民也在微博大罵，蘋果官網載入太慢；也有人指，已經付款5分鐘左右，但仍然提示等待付款。

在大陸，似乎價格較便宜的iPhone 12比iPhone 12 Pro更搶手。《新京報》報道指，雖然蘋果官網開放預購10多分鐘後，iPhone 12各個配色和容量的版本均能在10月23日這一預定發售日期送達，iPhone 12 Pro則需2至3周才能發貨，但在京東平台進行預約，到今晚7時，iPhone 12預約人數近90萬，iPhone 12 Pro的預約人數近50萬，可見iPhone 12更受青睞。有分析認為，iPhone 12 Pro的延遲發貨可能跟產能有限、備貨不足有關。

不過，在台灣，則是iPhone 12 Pro更受歡迎，新色太平洋藍色及金色最搶手。據中央社報道，由於蘋果向來不公佈官網訂購的存貨數量，只會按照訂購時間出貨，因此送達時間早晚成為了熱門商品指標之一。

按記者實測，蘋果台灣官網直到晚上8時3分才順利顯示預購頁面，iPhone 12五種顏色若今天訂購，預計送達日期都是10月23日。iPhone 12 Pro的銷情則更火爆，至8時10分左右，新顏色太平洋藍色、金色在今天訂購的預計送達日期顯示為11月1日至8日，但仍可選擇10月23日在台北101直營店取貨。至8時30分左右，4種顏色的iPhone 12 Pro網購送達時間都顯示為11月1日至8日，但都無法於10月23日在台北101直營店取貨。

此外，網絡家庭旗下PChome 24h購物為全台電商唯一全系列蘋果授權經銷商，今晚8時開放限量預購iPhone 12 Pro、iPhone 12，短短1分鐘內預購一空。

新京報／每日經濟新聞／中央社

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