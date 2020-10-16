美國大選｜拜登兒子大陸、台灣「牽線人」曝光 密會金融高層吳敦義女兒有份

美國總統大選進入倒數計時，民主黨候選人拜登（Joe Biden）的民調支持度，目前大多領先，除非現任的特朗普再演4年前跌破全球眼鏡的大逆轉，否則拜登將有機會入主白宮。然而，到了選戰末期，拜登家族的問題也不斷遭到爆料。他的兒子亨特（Hunter Biden），被發現曾利用副總統老爸的關係施壓烏克蘭。最新據台灣《蘋果新聞網》獨家取得的一份針對拜登家族在中國關係的近40頁、全機密調查報告，過去10年幫亨特在中國政商圈帶門路、找關係的，竟是一名神秘的台灣商人。

這位拜登父子在中國的牽線人，是現年約57歲的林俊良。據《台蘋》調查，林是政大國貿系、美國名校耶魯管理碩士畢業，在台灣的數位公誠證券、金鼎證券待過，但他在過去十餘年的工作，則大多集中穿梭在美國與中國的政商高層間。

根據美國秘勤局(USSS)的隨扈紀錄顯示，亨特在其父親擔任副總統期間，至少訪問中國6次，其中都可看到林俊良居中穿針引線的角色。事實上，由於林俊良在中美政商圈的特殊角色，據《台蘋果》了解，也曾引起台灣國安單位懷疑他是否有何敏感身份。

熟悉中美台政情人士分析，以拜登「親中而對台灣淡漠」的態度，如果拜登當選，提拔林俊良這樣的人在美中台關係上呼風喚雨，最後會對台灣產生何種影響，很值得關注。

事實上，林俊良不只替亨特在中國牽線，更曾把線拉到台灣，幫他尋找資金。

據《台蘋》調查，2011年4月16到20日，亨特曾以一個地產基金（Rosemont Real Estate Acquisitions Fund） 的資深顧問身分，在台灣低調訪問了5天，其中的第二天17日，國民黨色彩濃厚的工商建研會，就在世貿聯誼社舉行一場交流晚宴，招待這群身份特殊的美國客人。

這場飯局的美方出席者一行共8人，其中有3人是奧巴馬執政時期美國政治圈的權貴政二代。除了副總統兒子亨特之外，還有與林俊良合創桑頓集團的詹姆士‧博格James Bulger（桑頓集團主席），他是前麻省州議長的兒子。

另一位Devon Archer，則與奧巴馬總統前國務卿凱利關係密切。他與凱利的繼子是耶魯大學的室友，凱利2004年一度要參選美國總統時，他是幕僚要角，而他在2005年也與凱利繼子，共同創立了Rosemont Capital這家公司。

促成飯局的靈魂人物林俊良，則是以美國「立法領袖基金會」（SLLF）的亞洲分會會長身份參加，SLLF是美國極具政商影響力的組織，也是林俊良帶着亨特等政二代在中國跑跳的靠山。

為了因應飯局中政二代的身分對等，建研會就把腦筋動到當時是行政院長、但已被政壇視為將被馬英九挑為副總統搭擋的吳敦義，邀請吳的長子吳子廉出席，但因吳子廉沒空，後來改由吳敦義女兒吳子安出席，成為飯局中的另一焦點。

除了吳子安，台灣的出席人員，都是建研會英語較流利的成員，包含當時的理事長吳嘉璘、副理事長雷祖綱、橡膠公會理事長徐正冠、福壽實業董事長洪堯昆、金御企業董事長康明淵、嘉惠集團總裁喬培偉、台灣金總經理黃壽佐、寶來曼氏期貨副董周筱玲、中信銀執行副總江偉平……等12人。

交流內容大致包含全球政經情勢、美國房地產市場、Rosemont Fund在亞洲募資等議題。《台蘋》訪問其中幾位出席者，大多回以「多年前的事忘記了」、「20幾人一大桌，隔很遠，很難聊天」不願多談內容。

其中一位與會者形容，亨特在飯局中相當低調，連大合照都站在最後面，臉還被遮住，「感覺他對亞洲很陌生，可能是第一次來台」，也有人說：「他看起來蠻正規的，不像貪官污吏，比較不像是生意人。」

飯局期間有人詢問亨特公司Rosemont經營的業務。他表示，地產基金通常分為兩種，一種是有股權，一種是只能分紅，而亨特的基金又與這兩種都不一樣。他的作法是先問投資人有無興趣投資，如果寄給你三次都沒興趣投資，很抱歉！之後就不會再寄相關投資資料給你了。

亨特當時也提到想將台灣當作hub（投資中心），只是後來沒有再來台擴張版圖，有與會人士說：「如果拜登選上，小拜登(亨特)就有可能再來了。」

至於林俊良，據接觸過的人表示，對他沒啥好感，因為他姿態頗高，明示與他交往有很多好處，「讓人覺得不是很舒服」。

但事實上，遊走中美之間的政治掮客如過江之鯽，林俊良絕非等閒之輩。在美國，他借力於自己美國名校耶魯大學管理碩士的學歷與關係，巧妙攀上了亨特、博格等美國政二代，還取得「立法領袖基金會」（SLLF）當靠山，成為他打入中國高層的依恃。

雖然在過去十多年曾風光過，但特朗普當選後美中關係緊張，台灣的國民黨又失勢，像林俊良這幾年就少在台灣活動。有相關人士甚至透露，好像聽說林俊良在中國因金錢糾紛被投訴，被中國政府限制出境，無法回台灣，目前人可能在北京。

《台蘋》截稿前致電林俊良多個中國和台灣的手機號碼，但都處於停用或未開機的狀態。記者聯絡上林的妹夫段先生，他則說已和林有大概一年沒聯絡，不知聯繫方式，也不清楚林是否人在中國。記者留電郵給林俊良，至截稿前並無回信。

台灣《蘋果新聞網》

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