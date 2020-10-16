兩岸局勢升級｜4機同時穿越香港飛航情報區僅立榮遭拒 知情人：大陸刻意針對性行為

台灣立榮航空B7-9051軍包機昨日由高雄小港機場起飛，飛往東沙，但在台北飛航情報區與香港飛航情報區交接點附近，遭香港飛航情報區告知，2.6萬英呎以下有危險活動，無法進入，因此返航。台空軍退將張延廷今日受訪時指，這一看就是中共「政治動作」，故意搞台灣，下一步可能會針對飛南沙與金門的C-130軍機，要求台方事先通報，甚至派戰機攔截。張呼籲國防部應提前部署因應，以免措手不及。國民黨主席江啟臣今天亦表示，涉及國家安全不容輕忽，敦促國安單位應就事件謹慎處理，掌握相關情報。

台灣《蘋果新聞網》引述知情人士透露，昨天同一時間，除了涉事班機外，還有3班飛機都在香港飛航情報區附近，包括一架華航（CAL-861）飛金邊客機，高度3.8萬英呎；一班中國南方航空公司（CSN-3091）從廣州飛往馬尼拉客機，高度3.7萬英呎；以及一架長榮航空（EVA-211）飛曼谷客機，高度3.4萬英呎。相較之下，立榮航空包機當時的高度僅1.6萬英呎。

知情人士分析，立榮高度偏低，可能真的會有遭受攻擊危險，但立榮班機是固定航班，依往例飛行，且大陸事先也未公告禁行，因此無法理解為何會告知立榮不能進入，只能解讀是大陸刻意的針對性行為。

張延廷也指出，這項舉動很明顯就是中共的政治動作與語言。他分析，中共目前除以戰機擾台、渲染「台諜案」，最新手段可能就是干擾民航機與軍機飛行。台軍每月固定都會飛南沙運補，也會通過香港飛航情報區，未來中共若要求台方不管民航機或軍機全部都要通報，而台方不理會，最壞情況可能是對方會派遣戰機攔截，這種情況也適用於軍機飛金門。因此，他建議國防部應該拉高層級，提前部署，以免在未來碰到相同情況時，被中共搞得措手不及。

江啟臣則指，此次事件是「嚴肅的議題」，他也蠻訝異，因為正常來說，國安單位，包括國防部、甚至海巡署，應該有所掌握，軍包機飛到一半被要求返航，過去不曾發生，他建議相關單位應要警惕，謹慎處理，因為涉及國家安全不容輕忽。

江啟臣指出，國防部應評估是否符合中共犯台「聯合封鎖」狀況，是常態還是意外？國安相關單位務必要查清楚，掌握情報、資訊，否則會讓民眾曝露在危險中。

台灣《蘋果新聞網》／中央社／聯合新聞網

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