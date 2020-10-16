兩岸諜戰｜被指編造劇情政治炒作 國台辦反斥陸委會「歪曲事實，心裏有鬼」

大陸央視日前連續3天播出「台諜案」專題節目，引發台方不滿，陸委會發言人邱垂正昨日譴責北京當局，接二連三對從事兩岸交流人士，以所謂「破獲間諜」名義濫捕，並編造子虛烏有、羅織入罪的劇情，一再惡意政治炒作，刻意破壞兩岸關係與正常學術交流。對此，國台辦發言人朱鳳蓮今日作出駁斥，反指陸委會「歪曲事實，心裏有鬼」。

朱鳳蓮今日在記者會上表示，關於「迅雷-2020」專項行動所涉台灣間諜案，犯罪事實清楚，證據確實、充份。國家安全機關和有關司法機關嚴格依法辦案，依法保障犯罪嫌疑人、被告人各項合法權利。陸委會對此心知肚明，所謂「誣陷台灣民眾」的說法完全是歪曲事實，心裏有鬼。

朱鳳蓮指，眾所周知，由於民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，破壞兩岸共同政治基礎，導致國台辦與陸委會、海協會與海基會聯繫溝通機制停擺至今。陸委會編造所謂「通過兩岸既有聯繫機制提出要求」的謊言，完全是罔顧事實，公然欺騙台灣民眾。

朱鳳蓮表示，陸委會所謂「149例台胞在大陸失蹤」的說法與事實嚴重不符，完全是惡意炒作。事實上，在大陸有關方面協助下，很多所謂「失聯台胞」已經與家人取得聯繫或返回台灣。民進黨當局一方面針對大陸大肆進行情報竊取和滲透破壞活動，一方面又混淆視聽，刻意把少數涉案人員包裝成從事兩岸交流的人士，試圖轉嫁責任、嫁禍於大陸，居心叵測。朱鳳蓮強調，事實勝於狡辯，民進黨當局應停止政治操弄，停止針對大陸的情報滲透破壞活動，不要在歧路上越走越遠。

環球網

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