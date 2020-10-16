渤海造船廠擴建曝光！ 中國海軍可同時建造5艘核潛艇

台海緊張局勢不斷升級，美國海軍學院網站近日報道，中國正在大規模擴建渤海造船廠的核潛艇廠房，擴建後可同時建造4至5艘核潛艇。

報道指，中國海軍的核潛艇艦隊的規模，一直受制於有限的建造能力，中國只有一個造船廠可以完成這項任務，但造船廠一直進行規模巨大的擴建工作。現在，最新的衞星照片顯示造船廠擁有額外的容量擴張。

外界已預計中國的核潛艇艦隊將在未來幾年變得更龐大。最新進展表明，中國將能夠以更高的速度生產核潛艇。

報道稱，中國未來10年將建造多少核潛艇是一個熱門話題。美國海軍情報局（ONI）最新預測，到2030年，中國的潛艇艦隊將增加6艘核動力攻擊潛艇。已退役的海軍上校法內爾（James Fanell）估計的數量會更高。

美媒表示，對商業衞星圖像的分析揭示渤海造船廠新的建造廠房，廠房看起來與2015年的建築規模基本相同。外界認為新建的廠房有足夠大的空間，可同時建造兩艘核潛艇。再加上2015年建造的另一個大型廠房，這將允許4艘核潛艇同時開工；而船廠的另一端還有一個較老的廠房，如果仍在運作的話，則可以再開工建造一艘核潛艇。換言之，這個船廠將最多能夠一次建造4或5艘核潛艇。

美媒稱，核潛艇包括彈道導彈核潛艇（SSBN）和攻擊型核潛艇（SSN），中國所有的核潛艇都是在渤海造船廠建造，因此建造能力將是構成中國核潛艇艦隊總實力的主要因素。

文章稱，渤海造船廠可能會建造3種新型核潛艇，最簡單的是09IIIB型（也稱為Type-093B）核潛艇，它是對當前的09IIIA型核潛艇的迭代改進，預期的主要改進是在垂直發射管中裝備巡航導彈。中國的YJ-18巡航導彈通常類似於俄羅斯的「口徑」導彈家族。比09III型系列更先進的是下一代09V型核潛艇（也稱為095型）（北約代號「唐」級），預計將擁有09IIIB型的一切，而且靜音效果更好。

第三種的類型是下一代彈道導彈核潛艇（SSBN）。09VI型（Type-096）核潛艇將緊隨當前一代的09IV型（Type-094）（北約代號「晉」級）。預計中國將增加6艘096型核潛艇，而不是取代現役的094型，這會使中國的彈道導彈核潛艇的數量淨增長。2020年提交給美國國會的中國軍事力量報告預計，到2030年中國將增加到8艘SSBN。

美國海軍學院網站／《環球時報》

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