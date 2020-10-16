印媒專訪台外交部長 籲國際社會重組供應鏈 防大陸支配

中國早前因印度媒體刊出台灣專題及雙十節廣告發難，遭印度官方及媒體無視。台灣外交部長吳釗燮周四（15日）晚接受《今日印度》專訪，直言大陸存有敵意，呼嘯印度等民主國家和盟友共同合作重組供應鏈，以防有野心的國家挾持供應鏈支配國際社會。

吳釗燮被多次問到供應鏈重組問題，他指出，台灣是半導體國際樞紐，印度的軟硬件生產也越來越好，台印等地正討論加強供應鏈的共同利益。他指出，越來越多國家意識到供應鏈的重要性，指大陸具有野心和想主導國際社會，若供應鏈落在大陸手上會不利其他國家利益。吳釗燮又稱讚印度勇敢地封禁某些手機程式，指長遠更符合印度的國家利益，台灣也與其他國家在討論這個議題。

主持人提到，中國早前對印度媒體施壓不准報道台灣雙十節，但各印媒仍大加報道。吳釗燮指，大陸近年對台灣的施壓越趨嚴重，還威脅其他國家接受不正常的事情，台方很高興看到印度媒體無視中國壓力與台灣共同慶祝，指台印享有共同的民主自由價值。

吳釗燮表示，現在不僅是台灣受到中國威脅，包括東海、南海、日本與南海周邊國家也都面臨中共的專制擴張主義。他指出，台灣除傳統上與美、日維持良好關係外，也希望與印度建立更緊密關係。

南海問題方面，吳釗燮指，台灣對南海諸島及其相關海域擁有海洋法上的權利，應有權參與南海相關協商機制，維護南海航行與飛行自由。有關美、日、澳、印四國組成的「四方安全對話」（QUAD），他樂見四國共同因應印太區域的挑戰所作的努力，台灣有高度意願與理念相近國家共同維護自由、開放的印太區域。

他承認，台灣目前要正式參與四方安全對話Plus還很困難，過去也是由智庫、貿易論壇等方式參與，這有利於台灣在民主、安全甚至經濟領域為亞太地區做出貢獻，使印太地區都能從台灣的經濟參與中受益。

吳釗燮又指，國際社會、國際組織現在應認真考慮如何納入台灣，許多國家認為中國就代表了台灣，但事實並非如此，台灣自1949年至今一直都不屬於中國，強調台灣政府是民選出來，排除台灣不符國際社會利益。

印度與中國在6月爆發數十年來最嚴重的邊界流血衝突後，邊境局勢一直未緩和，雙方均增加軍隊部署。印度自6月29日至今，先後最少兩次以國家安全為由，將近兩百款中國的手機應用程式下架，當中包括TikTok、微信和UC瀏覽器等。

《自由時報》／聯合新聞網

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