全球百大靚人榜疑續向北京叩頭 周子瑜等台藝人全部掛大陸「五星旗」

美國電影評論網站TC Candler，每年都會票選全球百大帥哥美女排行榜，最近已開始有關投票階段，不少台灣藝人皆有上榜，如含周子瑜、田馥甄、林志玲、蔡依林、昆凌等人，男星則有張震、林宥嘉、張震和張孝全等等。有台灣網民卻發現，該個設在微博、專替亞太區明星催票的專區賬號TCCAsia，候選的台灣人全部都被標示大陸「五星旗」，網民懷疑有人為抱北京大腿，近幾年都將所有台灣藝人自動染紅。

據了解，去年周子瑜拿下全球最美的時候，TC Candler曾使用「雙重」標示的方法，將台灣的「青天白日滿地紅旗」與大陸的「五星旗」一同標示。雖然仍有引起很多人的不滿，但起碼的表面功夫做到足。而這次TC Candler亞太區帳號，卻直接把台灣消失。很多憤怒的台灣網民，紛紛到IG狂刷「青天白日滿地紅旗」，為台灣「正名」。

不過，有指已經擁有30年歷史的TC Candler票選活動，早就向北京「叩頭」，多年前已將候選的台灣藝人標示大陸「五星旗」。TC Candler亞太區官方帳號去年就曾在官方平台發出聲明，表示堅持也支持台灣與中國「一個中國」的原則，反對任何分裂的行為，而國旗的準則也是以該藝人的國籍為準，因此被冠上五星旗是合理的。消息曝光後，不少網友痛批「根本在吃豆腐」，並且在留言區狂貼「青天白日滿地紅旗」抗議。

台灣三立新聞網

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