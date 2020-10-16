抗暴之戰｜獨家專訪「保護傘」店長細述遇襲經過 市民贈黃花：我還會再來支持

由香港律師黃國桐發起、讓流亡香港年輕人在台灣工作的「保護傘」餐廳，今天中午遭人惡意潑糞，警方已在調查中，並指已鎖定特定疑犯。「保護傘」無奈地在Facebook宣佈今明兩天暫停營業，不少台灣網民湧入FB留言向香港朋友道歉，有人則在「保護傘」店門外擺放黃色花束慰問。立委王婉諭和高雄市議員黃捷則先後在FB發言，譴責暴力。《蘋果》獨家訪問店長周小姐，以第一身講述事發經過。

周小姐表示，案發時剛剛開舖，並已有客人幫襯。當時她蹲在地上整理店務，突然聽到同事大叫：「我昂高頭，跟住就淋到成身成面，眼耳口鼻都有齊，個頭又有，全身都係。」她即時到店內清理，潑糞者得手後拔足離開，其他職員見狀緊追，但最終仍是找不到對方。

周小姐稱，潑糞者走入餐廳後，目標明顯是廚房：「佢淋得好專業，所有爐頭都俾佢淋中。」但對方一身黑色裝束打扮，完全看不到樣貌。因爐頭等廚具需要更換，加上至少2日無法營業，暫時無法估算損失。她還提到，店內連儂牆亦受牽連，因為太污糟，要全部拆除，「嚟緊客人再嚟就再黏過」。

「保護傘」餐廳目前已關門，有當地市民在店外擺放黃色花束，並留下兩張便利貼，上面寫有令人暖心的慰問。其中一張寫道：「歹徒在大安區都如此惡劣囂張！！這不是我們的待人之道，無辜的店員小姐，這不是你們的錯，希望你們心情能平復，我還會再來支持。」另一張則寫道：「保護傘加油」，署名是「感到抱歉的市民」。

事件也讓不少台灣網民覺得沒有保護好港人，他們難過地到「保護傘」餐廳FB留言：「香港朋友，對不起」、「對香港朋友感到抱歉，各位要加油，絕對不能向惡勢力低頭！」結果反被港人安慰：「言重了，台灣是個有人情味的寶地，大部份人都是非常善良有教養的，偶有負面例子也不會影響我們對台灣的美好印象。」

高雄市議員黃捷也就事件在FB發文，指潑糞事件針對性十分濃厚，讓人不免想起香港藝人何韻詩之前在台北被統促黨成員潑漆，以及前香港眾志秘書長黃之鋒赴台時險被白狼兒子張瑋等人「暴力接機」等事件，令人感到憤慨。

「我要強烈譴責這樣的暴力行為，請那些有心人士停止暴行！因為你們的手段再怎麼骯髒低劣，都不會傷害到台灣人民支持香港追求自由民主的決心。」黃捷也向香港手足及台灣民眾表示：「威脅不斷逼近，港台越要團結一心，請大家共同關注，除了守住台灣民主的堡壘，也守護受迫（害）的港人。」

立委王婉諭也在FB譴責暴力，「無論立場如何不同，都不該用這樣卑劣的手段惡意攻擊。台灣聲援香港手足的心，也絕不會被這樣的惡意澆熄！」

《蘋果》特約記者／台灣《蘋果新聞網》／Facebook

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