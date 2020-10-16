北京允商戶擺攤唔認「地攤經濟」 學者：證明經濟差 降低失業率但經濟難增長

總理李克強早前提出「地攤經濟」，一夜之間成熱詞，不久因官媒連發數篇評論，令總理的「中國生機」和「人間煙火」收攤收場。但北京市近日又准許企業在疫情防控期間，可臨時佔用公共空間，在「規定時間、規定區域」內，「限定（商）品類」擺攤設點。不過，當局強調，這是「佔用公共空間開展特色經營活動」，與之前備受關注的「地攤經濟」有明顯區別。有「末日博士」之稱的經濟學者羅家聰向《蘋果》分析指，擺地攤往往反映經濟不景，人們消費力低，「有頭髮無人想做癩痢」。他認為「對中國經濟增長幾乎沒有幫助」，但能降低失業率，甚至能解決一家的生計。

北京市城市管理委、北京市商務局、北京市市場監管局、北京市城管執法局、北京市消防救援總隊及北京市交通委共6部門，近日聯合發出《關於疫情常態化防控期間臨時佔用公共空間開展特色經營活動有關工作的意見》，明確提出已入駐商圈、特色消費街區、步行街區、商業綜合體等區域的合法企業，可按照政府劃定區域，在商圈、特色消費街區、步行街區、商業綜合體自有用地（用地紅線）範圍、合理規劃的經營區域內，可開展餐飲等特色消費活動，但並不包括流動商販。

臨時佔用公共空間的企業應持有效執照，禁止轉包轉租，保障安全、合規經營。餐飲企業不得在露天環境下從事食品加工製作、燒烤食品、製作飲料等，並要遵守市容環境衞生，實行垃圾分類，以及定時清理垃圾。

今次活動與「地攤經濟」劃清界線，指是疫情防控推行的短期措施，由區人民政府統籌劃定經營區域，限定經營時間、經營商品類型，嚴禁佔用城市道路開展經營，而不是亂擺亂設的「地攤經濟」。

北京市已在望京小街、前門大街、百榮世貿等劃近60多個攤位，2021年，計劃在16個區分別選取2至3條大街作為試點，標榜「乾淨、整潔、規範、有序、優美」的示範街。

經濟學者羅家聰指出，擺地攤是一個現象反映，證明經濟差，人民有一定的生計需要。他反問：「點解近排先有地攤經濟，因為呢排先衰呀嘛，有頭髮無人想做癩痢。」他說：「如果開個檔口，執到靚靚，擺喺個商場到當然係最好。只不過係連商場都入唔到租唔起，又或者無咁嘅規模去銷售先要擺地攤。」用地攤省回舖位和租金，「就算買晒所有嘢都唔使好多錢」，部份甚至不用交稅，能做到薄利多銷。

羅家聰認為，這種「擺地攤」對中國經濟幾乎沒有幫助，原因是未必算正式經濟，有機會不用交稅，亦無紀錄。不過，如果不推行地攤經濟，那很多人會失業，失業便會拿起救濟金，甚至成為動亂的來源，相反「如果佢自己搞得掂，起埋少一個人失業，或者可以幫佢搞掂一頭家都唔定，所以係一個生存嘅問題。」

早前北京指「地攤經濟」不適合首都，但北京現在卻推行「擺攤」，強調政策與「亂擺亂設」的「地攤經濟」不同。時事評論員劉銳紹向《蘋果》分析，李克強六月提出的「地攤經濟」從無鼓勵「亂擺亂設」，只是強調增加消費力及減低失業率，官方是有意抹黑李克強。

他相信北京有見其他地方推行類似的「地攤經濟」的「小店經濟」或「夜經濟」，見其消費力及挽救生業率情況，故不得不跟隨，以免與其他省市比較下失色。可是，北京市委書記蔡奇上政治上又不能讚賞李克強，故抹黑李克強的「地攤經濟」，強調屬新措施，與「地攤經濟」無關。

今年6月初，總理李克強考察山東煙台時，曾高度稱讚「地攤經濟」能創造就業職位，是「人間的煙火」、「中國的生機」。「地攤經濟」隨後成為網絡熱搜詞，正當各個城市紛紛推出相關政策、網民熱議擺甚麼地攤時，中國官媒的風向似乎悄悄變了。6月6日，《北京日報》發出的評論措辭堅定：「地攤經濟不適合北京。」

《蘋果》記者／《北京日報》

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