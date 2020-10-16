台統派施暴 何韻詩、林榮基遭潑漆 黃之鋒機場被追打

台灣統派意識鮮明的統促黨和愛國同心會，過往一直對反中人士多次施暴，當中涉及前香港眾志秘書長黃之鋒、歌手何韻詩，以及銅鑼灣書店店長林榮基。

何韻詩台港大遊行遭潑紅漆

2019年9月29日，香港歌手何韻詩赴台參加「台港大遊行：撐港反極權」活動，遊行出發前接受傳媒訪問時，突遭兇徒從後方潑灑紅漆。當下何韻詩滿頭紅漆，但她非常鎮定，神情嚴肅地表示，在香港的社運人士每天都面臨到這樣的威脅，「我覺得香港人面對這樣的威脅，是不會退下，也不會被嚇怕」。

台灣總統蔡英文隨後表示，警方已有所掌握，一定會嚴辦，「台灣是民主社會，可以容忍不同意見，絕不容許這樣的行為，千萬不要挑戰台灣的民主法治！」內政部長徐國勇也嚴厲譴責暴力，強調一定會繩之以法；國民黨也發新聞稿表達遺憾，並嚴厲譴責施暴者。

事後，台北地檢署查出胡志偉、梁太富等11名統派人士涉案，依《刑法》強制罪、公然侮辱、毀損罪及違反《集會遊行法》提出公訴。同時，警方揭發黃之鋒也是目標對象，統派人士企圖使用尿袋襲擊他，但黃之鋒當時並沒赴台。

林榮基書店開張前遭潑紅漆

從香港流亡赴台的林榮基，之前不斷被跟蹤騷擾，連「銅鑼灣書店」名稱都被有心人搶先註冊，開幕前就收到律師信。林榮基準備重啟「中山銅鑼灣書店」，警方事前已獲得情報，將有統派人士來抗議，提醒林榮基要小心，沒想到林榮基在書店開張前一日，2020年4月21日，他在書店附近飲咖啡時遭潑紅漆。林榮基懷疑幕後黑手是中國大陸或親中人士，不少人則聯想到統派意識鮮明的統促黨及愛國同心會，因其曾對異見人士有多次施暴「黑歷史」。

事後，台警拘捕3名男子，其中一名51歲鄭姓男子供稱，沒有收錢，基於義憤，不滿林榮基破壞兩岸關係，堅持不肯透露幕後指使人。警方依恐嚇、傷害等罪將3人送交法辦。

黃之鋒遭「白狼」子追打

2017年1月，前香港眾志秘書長黃之鋒接受時代力量之邀赴台參加論壇，在台灣桃園機場大廳遭統促黨成員追打，檢警逮捕鬧事的四海幫海巨堂堂主陳子俊，進而追查出白狼張安樂的次子張瑋有份參與。同日，張瑋一度衝破警方封鎖線企圖施暴，張瑋遭警方以妨害公務罪嫌移送地檢署。

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