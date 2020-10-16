抗暴之戰｜流亡港人在台餐廳「保護傘」遭潑糞 被迫暫停營業

（更新：內容）由香港律師黃國桐發起、讓流亡到台灣的「手足」在當地工作的餐廳「保護傘」今年4月16日正式開幕，經營至今剛好滿半年，怎料今日中午，突然有人闖入餐廳內，朝店員和餐廳櫃台等地方潑糞，之後隨即逃離現場。台北保護傘餐廳中午時份被人淋潑糞便，樓面、廚房全部中招，其中廚房成為重災區，爐頭及煮食用具等全部遭殃。負責人回覆《蘋果》查詢指現時店內正忙於清理。記者致電黃國桐律師時，他一提及餐廳遭潑糞時，即表示「好嬲，離晒譜」，又指餐廳有裝設閉路電視，但詳情需向台灣的負責人了解。

一直關注港青抗爭者餐廳「保護傘」發展的台灣人權牧師黃春生則指，潑糞惡徒人來去很快，全身都包起來，似乎沒有甚麼線索，已知轄區警局副分局長將去現場視察，並已成立專案小組調查。

面對突如其來的潑糞惡行，「保護傘」緊急在Facebook上宣佈今明暫停營業，並已向轄區警方報案，要追查潑糞惡徒的下落。

據了解，位於台北市公館的「保護傘」，是於今天中午用餐時間「遇襲」。當時店內還有兩桌客人，有一名身穿黑色帽T戴口罩的人走進餐廳後，就拿着一桶雞屎朝到店長和廚房潑去，當下廚師和店員完全來不及反應，潑糞者隨即快速離去。

據悉，該名潑糞惡徒為一名男子，但全身包裹看不出長相，對方很明顯不讓保護傘營業，目標一開始就鎖定廚房，所有的廚具都需要銷毀，損失仍在點算中。

台灣《蘋果新聞網》

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