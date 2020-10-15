中天續牌●專題｜傳NCC殺「紅媒」掀藍綠白爭議 台學者：中天早該被關台

台灣中天新聞台立場親中，屢次因不實及違規報道而被當局罰款，該台年底審核續牌一事備受外界關注，台灣國家通訊傳播委員會（NCC）將於本月26日舉行聽證會，不過國民黨日前爆料指「中天關定了」，指控NCC未審先判及民進黨政府干預言論自由。熟知台灣時政的輔仁大學哲學系兼任助理教授周偉航接受《蘋果》訪問時指，去年台灣6.23反紅媒運動，巿民上街反媒體染紅，「其實中天早就該被關台 」，並非民進黨黑手伸進來才令中天關台。

台灣電視台牌照每6年續牌一次，中天新聞台的牌照將於今年12月中屆滿。由於事件備受關注且引發爭議，NCC破天荒為中天續牌召開聽證會，但開會前夕，國民黨立委羅智強表示收到爆料指「中天關定了」，質疑在民進黨執政下，言論自由已經蕩然無存，聲稱中天被關掉，就是封殺所有不同意見者的聲音，讓台灣成為民進黨的一言堂社會。國民黨主席江啟臣亦批評NCC未審先決。

對此，NCC表示沒有預設立場與決定，而且聽證會全程對外直播，接受公眾評論。台灣行政院發言人丁怡銘則重申NCC獨立行使職權，行政院從來不會介入。民進黨秘書長林錫耀亦回應指，6年前馬英九執政時，NCC委員就是非常勉強地通過，才讓中天拿到執照；而去年，有萬人上街對抗不實資訊，反對紅色媒體，可見年輕人對反紅媒很有共識，這就是社會對中天最好的評價。

其實過去一年，中天新聞不斷因不實報道，累積罰款高達上千萬元新台幣，為所有新聞台之冠。台灣輔仁大學哲學系兼任助理教授周偉航向本報分析，中天的資金背景及多次違反新聞倫理，在去年引發大批巿民上街抵制，早就該被關台，相信礙於民進黨與中天高層有人事關係，才會等到續牌的時候討論去留爭議。

此外，國民黨指控關掉中天就是干預新聞自由，引起社會熱烈討論，有網民認為紅色媒體危害國家安全，又指新聞自由不代表媒體能夠完全不受規範。對此，周偉航認為，中天有來自大陸資金的問題，而且它被關台不是因為追捧韓國瑜，而是歷來報道上嚴重違反新聞倫理，已經被罰太多次，「早就應該讓它關台，所以沒有涉及言論自由的爭議」。

台北市長柯文哲亦為中天說話，他表示雖然中天常常嘲諷他，但他的態度是「我不同意你講的話，但我捍衞你講話的自由」；又指NCC如果要撤銷牌照，一定要有證據，如果是為當年韓國瑜事件被秋後算賬，「這對民進黨沒好處」。周偉航熟悉台灣時政，他相信柯文哲可能是隨問隨答，但亦有機會是製造聲浪，「他現在有相當的選票來自藍營，某程度上，他借助幫中天說話，來爭取藍營的選票也不奇怪」，不過他認為中天多次違規，即使柯文哲護航，也沒有太大幫助。

《蘋果》記者

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