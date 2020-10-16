聯合國首個大數據中心竟設址杭州 專家憂將成中國「全球情報網」

聯合國日前讓中國等專制國家入選人權理事會，引發強烈抨擊；事實上，聯合國第一個大數據研究中心將設址在浙江杭州，且意向書是由兩位中國籍官員簽署，一人代表聯合國、一人代表中國。有專家質疑，這是中國藉聯合國為自己設立「全球情報網」，更凸顯民主國家另外成立同盟的必要。哈德遜研究所研究員羅塞特（Claudia Rosett）批評，中國根本是假借聯合國名義，光明正大地監控全世界。

美國之音報道，中國國家主席習近平上月22日在聯合國大會視訊發言中宣佈，中國將設立「聯合國全球地理信息（資訊）知識與創新中心」及「可持續發展大數據國際研究中心」，「為支持聯合國在國際事務中發揮核心作用」。有專家指出，大數據中心將處理聯合國成員國數據，而全球地理資訊中心將利用衞星監控技術。

計劃在2019年開始，去年6月，中國國家統計局局長寧吉喆就在上海會晤聯合國副秘書長劉振民，2人都是中國籍官員，只是1個代表北京政府、1個代表聯合國，簽署意向書，確定聯合國第1個大數據研究中心落腳中國杭州。

哈德遜研究所研究員羅塞特上周在《華爾街日報》撰文，對此表示憂慮。她表示，這種機構很容易成為中國全球情報網絡，中共在習近平領導下已自全球收集、竊取大量數據，「聯合國具有合法性招牌，將使北京更容易確保來自成員國的數據流，影響聯合國收集此類數據的標準和規範，將結果灌輸進入聯合國體系，並將中共的高科技暴政投射到世界各地」。

羅塞特也批評，聯合國已被選為「習近平一帶一路計劃的工具」。聯合國秘書長古鐵雷斯去年曾稱讚「一帶一路」與聯合國可持續發展目標具有「內在聯繫」；聯合國文件更顯示，包括世界銀行和國際貨幣基金組織在內的數十個聯合國分支機構，已簽署支持「一帶一路」計劃的協議；而聯合國全部15個專門機構中，目前有4個部門由來自中國的官員管理。

《北京之春》榮譽主編胡平認為，要為聯合國建全球大數據中心的中國，卻不允許聯合國到中國調查肆虐全球的新冠病毒大流行起因，是相當諷刺的。

綜合報道

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