美國大選｜拜登與台藍綠兩黨有交往 曾在羅馬與馬英九夫婦合照

美國民主黨總統候選人拜登及其兒子，在美國總統大選只剩不到3周時間突然被爆與中國華信能有密切關係，還牽扯到台灣的商政界。在台灣，國民黨和民進黨其實對拜登都不陌生。有指，拜登曾向台方人員表示：「對台灣處境非常同情」。台灣外交部的評估也指，無論特朗普還是拜登當選，美國的友台政策都不會有大轉變。

國民黨執政時間，曾擔任台灣前駐美外交官的袁健生對台灣《蘋果》表示，拜登從1973年至2009年擔任美國聯邦參議員，之後接任美副總統職務長達8年，與他在華府工作時間重疊，拜登多數職務是在參院外交委員會，且曾任主席多年，而袁當時正是負責與美國國會議員聯絡。

由於要與拜登會面有困難，袁健生當時還特地去調查拜登每日搭乘火車往返華府與德拉瓦州的時間表，因此，下班時間他常在華府火車站等候，某天居然成功等到拜登。袁健生說，當時他自我介紹為台灣派駐在美國的外交官，因無緣在辦公室拜會，只有在火車站苦等，這讓拜登大為驚訝，拜登當下還表示：「對台灣處境非常同情」，並要求外交助理注意台灣事務，並將袁健生的名片交給貼身助理。袁健生之後曾多次與拜登見面，並曾在華府TPC（Avenel）高爾夫俱樂部，與拜登父子巧遇球敍。

袁健生2008年擔任駐美代表時，又有一次應邀參加時任參議員杜爾夫婦的頒獎典禮，當時拜登已是副總統，代表白宮主持致賀，袁與拜登同坐台上，拜登微笑稱樂見袁升任代表，並強調雖然已不是參議員，但仍然可以幫助台灣，「有事不必客氣」。

2013年3月19日，袁健生陪同時任台灣總統馬英九夫婦參加教宗方濟各就職大典，就安排馬英九與拜登短暫寒暄，並照相留念。

除了袁健生，前國民黨立委謝國樑今年6月時曾現身呼籲，要蔡英文不要只押注特朗普，也要保持彈性，「因為中國大陸其實也積極與拜登維持不錯的友好關係。」謝國樑與拜登兒子亨特熟識，當年就是透過拜登家族進中國的引路人林俊良所介紹。

至於民進黨政府方面，外交部長吳釗燮去年底接受台灣《蘋果新聞網》專訪時就曾表示：「整個華府不喜歡中國是主流」，因此，支持台灣是共和黨與民主黨兩黨共識，台灣在華府努力是不分黨派，因此不用擔心跟美國關係，會維持很好。

台灣《蘋果新聞網》

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