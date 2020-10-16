美驅逐艦越台海　解放軍監視

中共總書記習近平日前南下廣東視察解放軍海軍陸戰隊機關，當日即傳出美軍列根號航母戰鬥群，突然掉頭返回南中國海；習前日在深圳出席活動，美軍導彈驅逐艦巴里號（USS Barry）同日行經台灣海峽，執行自由航行任務。

美軍接連兩次疑向中共示威的軍事行動，引起解放軍東部戰區批評：「我們警告美方，停止在台海地區滋事攪局的言行。」

「承諾保持印太自由」

美國海軍太平洋艦隊發言人莫姆森（Reann Mommsen）表示，巴里號於14日「依據國際法規定例行性地行經台灣海峽」，並強調：「此軍艦行經台海是為了展示美國對印度太平洋地區保持自由開放的承諾。」台灣國防部當晚稱台軍全程掌握，周邊海空域，狀況均正常。

這是繼前日列根號航母戰鬥群突然從馬六甲海峽掉頭後，美軍再一次有軍事動作。法新社指出，美國海軍常態在台海執行「自由航行權」，總是會激怒將台灣視為「中國」領土一部份的北京，故北京視行經台灣海峽為侵犯主權，但美國及其他國家則將此海域視為國際海域，應該對外開放。

解放軍東部戰區新聞發言人昨日稱，當時已派海空兵力全程跟蹤監視巴里號，同時批評，美國頻頻向「台獨」勢力發出錯誤訊號，嚴重破壞台海地區和平穩定。

法新社/美國海軍太平洋艦