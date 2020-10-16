突結束南巡回京　習健康惹揣測

【本報訊】中國面臨外患內憂之際，國家主席習近平這次南下廣東考察，參加深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，並發表重要講話，其間四度咳嗽打斷發言。正當外界期待習昨日在廣東的其他行程時，突傳他已打道回京的消息。

昨午約12點，官媒新華社突然刊文，為習的廣東之行作總結。消息人士亦對記者證實習已回京。習此行來去匆匆，讓外界揣測其是否身體不適。中國問題專家林和立表示，以往習近平南巡都有五至六天時間，今次顯然有所縮短，這可能與26日舉行的五中全會有關，習必須回去有所佈置及籌備，確保自己在2022年順利連任。

昨早內地傳出習近平將到廣州考察之際，新華社中午突刊出「習近平在廣東考察時強調：以更大魄力在更高起點上推進改革開放，在全面建設社會主義現代化國家新征程中，走在全國前列創造新的輝煌」，為習近平這次南巡迅速作總結。陪同習南下的中共中央政治局委員、中宣部部長黃坤明昨亦抵達湖北武漢出席「人民至上 生命至上」抗擊新冠肺炎疫情專題展覽開幕式。

維權人士獲准回粵

除消息向本報證實習近平已回京，有廣州維權人士也對本報表示，因習南下，他周一（12日）被國寶安排至梅州旅遊，今日（15日）被結束回廣州，間接證實習已離開廣東。

林和立對本報表示，以往五中全會的人事問題值得關注。毛澤東首次成為中央政治局委員、鄧小平退休江澤民接班、習近平成為接班人等都發生在五中全會上。

林相信，今次南巡行程減少，相信他要回京處理五中全會。不過，他認為今次五中全會的基調仍是鞏固權力，確保能在2022年順利連任，成為「終生核心」，故不會出現繼任人或重大變動。林續指，今次習重點集中在深圳的講話，帶出深圳是大灣區發展的重要引擎，貶低香港地位。