抗暴之戰｜警告勿給港人政治庇護 華駐加大使叢培武：等同干涉中國內政

加拿大政府早前傳出給予香港一對曾積極抗爭運動的年輕夫婦「政治難民庇護」。中國駐加拿大大使叢培武昨日要求加拿大政府，停止向逃避港版國安法的香港人提供政治庇護，並稱有關港人是「暴力罪犯」。叢培武警告渥太華當局有關行為等同干涉中國內政，助長暴力犯罪分子，如果加拿大關心香港的穩定繁榮，關心在港30萬加拿大公民及加國企業的健康與安全，應該支持中國當局打擊暴力犯罪行為。

叢培武當地時間周四在Twitter舉行了一場視象新聞發佈會。他表示，中國強烈敦促加拿大不要給予香港抗議者庇護。他說：「這是對中國內政的干涉，肯定會助長暴力犯罪。」

他補充說，如果加拿大想要保證在香港的30萬加拿大護照持有者的安全，就應該想要保護他們不受這些「暴力犯罪分子」的傷害。

加拿大《環球郵報》上周曾報道，當地移民和難民局在上月1日的信中通知香港一對已婚夫婦，他們已被確定為「公約難民」，正式獲得加拿大的庇護。據悉，「公約難民」被定義為「由於對種族，宗教，政治見解的迫害，有充分理由的恐懼」而無法返回原居地的人。

有指，這對夫婦於去年12月抵達加拿大，33歲的丈夫指，他是一名活躍的抗議者，和其30歲妻子極積參與去年的反送中抗爭運動。

另外，叢培武又否認中國將加拿大人康明凱（Michael Kovrig）和斯帕沃爾（Michael Spavor）劫持為人質的說法，並再次呼籲加方釋放被扣押的華為副董事長孟晚舟，「為使加中關係回到正確的軌道創造條件」。

FX168北美

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