中國推無人機「蜂群」戰術自詡超越科幻片 密集發射精準自殺攻擊

兩岸劍拔弩張，大陸不斷透過文攻武嚇，向台灣施壓。中國電科電子科學研究院（中國電科院）早前就宣稱，成功研發出新武器，就是將無人機再進化成擁有「蜂群」般殺傷力的武器。中國電科院指這是中國首批實用化的無人機「蜂群」，將美國電影《白宮淪陷3：天使淪陷》（Angel Has Fallen）的無人機科幻爆燃場景「成真」，並自誇有關項成就超越了科幻電影的想象。

據中國電科電子科學研究院發表的報告指出，近日該科學院研發出陸空協同固定翼無人機「蜂群」，並進行了一連串測試，驗證「蜂群」的空中打擊能力。該單位透過影片，展演了這種「固定翼無人機」的車載快速部署、密集發射、空中懸停投放、機動投放、精確編隊、陣型變換、對地偵察、精確打擊等全流程的任務能力。

報告更指出，無人機類型還有另外一種稱為「旋翼/多旋翼無人機」的機型，但這種「固定翼無人機」，在製作上遠比「旋翼/多旋翼無人機」要來得困難。此外，固定翼無人機具有速度快、航時長等優勢。

報告還指出，旋翼/多旋翼無人機「蜂群」的數量，全世界有超過3,000架，而固定翼無人機「蜂群」的數量，世界紀錄僅有200架。該科學院自豪地說，這200架固定翼無人機「蜂群」的世界紀錄，「都是由中國電科集團電科院團隊於2017年11月創造」。

不僅如此，中國電科院更自詡「固定翼無人機」的攻擊能力，將美國電影《白宮淪陷3：天使淪陷》（Angel Has Fallen）的無人機科幻爆燃場景「成真」，誇耀這批無能機的能力，已經超越科幻片的想像。當地媒體就宣稱，這款無人機系統一次可發射48架無人機，形成龐大「蜂群」，使打擊效果倍增。

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