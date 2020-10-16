陸媒聲稱台情治部鼓吹台獨

中國大陸在央視連日發佈「台諜認罪片」(圖)，稱「破獲數百起台灣間諜竊密案件」。官媒《人民日報》發佈一篇〈告台灣情治部書〉的評論文章，指出「不幸戰事爆發，罪魁禍首必是台獨」，呼籲台灣情治部門站在歷史正確的一邊。

文章署名「安平」，指根據國際危機組織觀察，台灣海峽已被列入「重大形勢惡化地區」，聲稱台灣情治部門充當台獨勢力的馬前卒，令弊案叢生。

文章呼籲台灣情治部門，不要被台獨的「末路戰車」綁架，完全不顧一線情報人員死活。文章又恐嚇：「兩岸人民都不願兵戎相見。但如不幸戰事爆發，罪魁禍首必是台獨。」

陸委會斥「台諜認罪片」失實

文末以「勿謂言之不預也」恐嚇，再試圖策反台灣，喊話歡迎台灣情治部門中「擁護祖國統一的有識之士」，到大陸「共同分享祖國蓬勃的發展機遇」，攜手「遏台獨、反分裂、促和平，共築抵禦外侮、捍衞國家主權的隱蔽防線」。

台灣陸委會發言人邱垂正昨在記者會透露，央視公佈劇情所屬子虛烏有，官方拘捕是濫捕，惡意政治炒作。

台灣海基會早前通報149宗台灣人在大陸失蹤，邱透露經過逐一盤點，現已確認101人行蹤，包括返台或知悉關押處所，但另有48宗無法確認下落或失蹤。邱又提醒，民眾現時參與兩岸交流將出現潛在風險。

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