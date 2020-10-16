美國大選｜助拜登子台商中環建醫療集團 《蘋果》踢爆「總部」係秘書公司

美國民主黨總統候選人拜登兒子亨特，在中國從商近10年，他除了靠父親的生招牌外，原來還有台灣商人林俊良在背後「帶路指引」，替他打通在北京的人脈關係，甚至直達中共高層。台灣《蘋果新聞網》發現，林俊良去年底在香港成立「海昇醫療集團」，宣稱與中國知名投資公司、大學和醫療團體合作，還在該集團的Facebook和官網，分享許多武漢肺炎的新聞及資訊。《蘋果》記者今日到海昇醫療位於中環的辦公室，發現是一間秘書公司，內裏並未見有任何職員。

根據海昇醫療集團在商業社交平台「領英」（LinkedIn）上的自我介紹，該公司聲稱總部設於香港中環章記大廈，公司規模多達51至200名員工；公司網頁則自稱業務包括醫院、牙科診所及醫療教育等，全國擁有逾50間「合作」或「附屬」牙科診所，設有「海昇國際醫療學院」，並與「國際級的醫療機構」合作，創辦人為Michael Lin，其個人簡介背景資料與林俊良脗合。不過網頁未有具體列明是與甚麼醫療機構合作，記者在網上也未能找到相關醫療學院及牙科診所資料。

查冊則顯示，「海昇醫療集團（香港）有限公司」在今年7月才成立，股東及董事為持中國身份證的王曉松、以及持台灣護照的林長應等，未見有林俊良身影，該公司又以中環章記大廈13樓一間秘書公司作為登記地址。

《蘋果》記者

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