中美角力｜美軍航母戰鬥群部署南海 列根號向台灣海峽方向推進

美國海軍於當地時間15日宣佈，包含列根號航空母艦、戰鬥機聯隊、巡洋艦、驅逐艦等的列根號航艦戰鬥群正部署於南海。美海軍宣示對區域安全的承諾，「對任何突發事件能快速反應」。美軍昨日已主動公佈美軍飛彈驅逐艦「貝瑞號」（USS Barry）照片並註明是在「台灣海峽」的例行演習。北京大學「南海戰略動態感知」微博賬號也公佈一張照片稱，衞星照片拍到「列根號」在南海往北前進，並指這是列根號今年第4度進入南海。

美國海軍太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）15日的新聞稿指出，尼米茲級核子動力航空母艦列根號（USS Ronald Reagan），以及所屬的戰鬥群部署於南海。

列根號航艦戰鬥群9月底在西太平洋演訓，結束兩年一度「勇敢之盾」（Valiant Shield）軍演後，10月航行經過菲律賓海，於10月9日到達印度洋進行安全演練。在印度洋部署不到一周，隨即折返南海。

太平洋艦隊官網貼出拍自列根號航艦的縮時攝影顯示，列根號這次到印度洋演訓，接着部署南海，兩度穿越馬六甲海峽（Malacca Strait）。

美軍在南海部署列根號航艦及艦上的第5艦載機聯隊（Carrier Air Wing 5）外，還包括導向飛彈巡洋艦安提坦號（USS Antietam，CG 54）和2艘勃克級導向飛彈驅逐艦海爾賽號（USS Halsey，DDG 97）及麥凱恩號（USS John S. McCain，DDG 56）。

這次部署的目標為致力維護美國與區域盟國及夥伴之間的安全協議，展示前進部署的海軍實力，對於區域內任何突發事件都能快速應對。

列根號航艦戰鬥群指揮官維科夫（George Wikoff）表示，美軍持續與印太地區盟友及夥伴合作，促進區域穩定，「透過這次的部署，我們延續美國悠久傳統，維護海洋的合法使用，保障國際公海域的開放」。

軍方新聞稿指出，列根號航艦戰鬥群例行與合作夥伴的海軍部隊整合，透過防空、反潛作戰、海上打擊、兵力防護等演訓，建立高規格備戰狀態。新聞稿又稱，這支部署於南海的美軍戰鬥群正進行海上安全演練，包括戰鬥機和直升機的飛行演練，海上攻擊演練，水面和空中部隊的協同戰術訓練。

中央社

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