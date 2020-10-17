iPhone 12｜內地官網開放預購即被搶光 網民：身體太誠實了

蘋果日前公佈iPhone12，內地網民紛紛變身「大判官」，狠批新設計、規格等範疇至體無完膚，反大讚國產手機。雖然罵得兇狠，但仍無阻內地消費者的熱情。昨日，蘋果官網開放預售，結果新機旋即被搶購一空，絕對身體最誠實又一例證。

蘋果官網昨晚8時開啟預售，首批僅有iPhone 12 和iPhone 12 Pro 兩個型號。未幾即時有人反應無法付款。

蘋果官網顯示，iPhone12預計部份地區送達時間為10月23日；12Pro則預計2至3星期發貨。隨後，雖然蘋果官方商城仍可正常下單，但京東自營旗艦店已顯示無貨。

京東蘋果旗艦店在周四（15日）就開放預約iPhone 12，結果僅一天時間預約量就有超過100萬部。其中iPhone12的預約量最高，有超過82萬人，排第二是iPhone 12 Pro，預約量約有44萬人。至於iPhone 12 Pro Max及iPhone 12 mini則分別有24萬人及17萬人預約。

蘋果天貓旗艦店及蘋果官網對新機則實施限購，每款機型人均限購兩部。據綜合資料，兩款型號首批貨售罄所用時間較短，其中受歡迎的型號在一分鐘內無法下單。

網民意見：

Sailiej：身體太誠實了

飛馳海邊：人傻錢多說的就是中國人！

北北的小尾巴0：嘴上說著不買？？？

PAWK：搶是選擇，罵是愛國

《中國基金報》

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