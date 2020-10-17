華禁購澳棉花　或加徵四成關稅

中國澳洲政治關係緊張，雙方貿易衝突升級，繼日前傳出中國禁止澳洲煤炭進口，最新受影響是澳洲棉花，路透引述消息人士指，中國官方下令，禁止棉花廠購買澳洲棉花。

被轟違反國際承諾

澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）表示澳洲政府得悉事件，「妨礙生產商公平競爭能力，可能構成中國違反國際承諾，澳洲將會非常嚴正看待」，警告中方不要阻礙貿易。

中國是澳洲棉花的最大買家，去年進口澳洲棉花約40萬噸。路透社昨引述澳洲政府消息人士表示，如果中國棉花廠繼續從澳洲購買棉花，可能要被徵收四成關稅；此外，兩名中國棉花貿易商亦表示，許多工廠已在本周初或上周收到官方口頭命令。澳洲棉花協會及澳洲棉商協會亦發聲明，指中國國家發展和改革委員會最近一直勸阻中國紡紗廠使用澳洲棉花。

澳洲農業部長利特爾普勞德（David Littleproud）昨表示，將致信中國農業部門澄清，希望解決兩國貿易爭端，亦告知澳洲商人出口葡萄酒和大麥等產品到中國存在一定風險。

今年，中國推出多項抵制澳洲貿易措施，包括對澳洲大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅、暫停從四個澳洲屠宰場進口牛肉、對澳洲葡萄酒發起反傾銷調查，日前更要求中國能源企業和鋼鐵廠，停止進口澳洲煤炭。

路透社/美國CNBC