英收緊學生簽證●專訪｜讀STEM要查家宅 港生全家移民：我相信民主 無懼背景審查

英國政府10月1日起收緊學生簽證（Tier-4）簽發條件，為了加強審查外國學生報讀英國大學44個「敏感科目」，當中主要涉及科學、技術、工程和數學（STEM）有關學科，均須納入「特別專業許可證」（ATAS）。《泰晤士報》指該計劃新修訂後主要針對中國留學生，預計將有數百名中國生不獲發簽證，如果已在英國註冊入學的留學生，若被認定存在風險，已獲批發的簽證也會被註銷。已負笈英國修讀A-Level課程、報讀機械工程學的港生Zenn向《蘋果》坦言，家人擔心香港政治和教育環境，也準備全家透過BNO「5+1」簽證移民英國，所以為他鋪路到英國讀書，他強調「自己係香港學生，同大陸、政治，同共產黨無關係，所以（政策）對我嚟講影響唔大。」

ATAS新修訂的內容包括銜接碩士課程的本科學位，而研讀的科目涉及高等常規軍事技術（Advanced Conventional Military Technology）、大殺傷力武器（WMDs）等，如飛機工程和科技網絡；還可能包括人工智能、化學、物理、數學、計算機科學和一系列工程學科，均需要接受審查。不過，來自歐洲經濟區國家、瑞士和特定國家（美國、加拿大、澳洲、新西蘭、日本、南韓和新加坡）的學生則擁有豁免權。

對於英美等西方國家將會把香港學生等同中國大陸看待，Zenn坦言在個人層面來說根本無能為力，「但我相信民主嘅，同埋完全唔喜歡大陸嗰套制度，我只可以咁樣declare（聲明）自己嘅身份。」他指出，西方國家對中國留學生進行審查也不是壞事，因為過往有不少中國生「侵蝕」其他文化，阻礙其他人到外國發展。

目前在牛津國際學院（Oxford International College）修讀預科課程的Zenn表示，完成大學課程後絕對會留在英國發展，「屋企計劃都係移民，首要目標係要離開香港，最緊要都要考好A-Level同埋大學。」他認為英國收緊審查不會影響他拿取學生簽證，修讀機械工程也不會涉及國家安全，而自己也沒有任何軍方背景，「背景審查也不過係check-up list（檢查清單）啫。」

英識教育創辦人陳思銘（Samuel）向《蘋果》指出，英國大學對這個計劃一點都不陌生，計劃早於2013年3月實施，主要針對碩士以上的課程，對香港學生暫時影響不大，除非有軍方背景或關連。他進一步解釋：「但唔係表示你係中國人唔讀得呢啲學科，純粹係呢方面多咗審查，今日就擴展到AI（人工智能）、化學、物理、數學、工程等等都會納入審查制度，會查背景、行為、歷史。」

Samuel透露，在英國修讀醫療或教育相關科目也要出示「良民證」，修讀醫科、牙科、藥劑要體能及格，不同學科有不同要求十分正常；以他所知，多間大學反映沒試過有學生因為ATAS被取消學生簽證，情況並不多見。

今年受到武漢肺炎疫情影響，Samuel承認中國生留英人數大跌，「國民情緒可能有啲影響，疫情亦都係部份因素，因為ATAS嘅原因就唔係太高喇。」他表示有預科學院校長反映「香港學生都會得到同情，因為政治因素，但仍然要審查。」而英國大學雖然有接受來自中國當局的資助，但對大學運作不會有太大影響，反而海外生因為疫情而減少流動，改為使用網上Zoom上課，學費也要打很大折扣，對大學來說也是一大挑戰。

《蘋果》記者／英國《泰晤士報》

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