習近平南巡｜深圳公佈「應急物資儲備清單」 網民聯想台海局勢：是要開打了嗎？

兩岸關係陷冰，解放軍更不斷利用軍事力量擾台，令台海局勢更趨緊張。總書記習近平日前南巡，其間向駐守當地的海軍陸戰隊士兵喊話。習近平離開後，深圳市發佈《深圳市家庭應急物資儲備建議清單》，提醒民眾應對災害。由於這兩件事幾乎同時間發生，引起民眾聯想台海氣氛：「是要開打了嗎？」

習近平於周一（12日）到廣東潮汕地區視察期間，前往大陸對台前線城市潮州，慰問海軍陸戰隊士兵，兩日，深圳市應急管理局發通知，指導市民應對災害。

深圳市應急管理局發佈的《深圳市家庭應急物資儲備建議清單》分為「基礎版」分別從應急物品、應急工具、應急藥具和應對不同災害列出所需物品，例如多功能應急電筒、救生哨、滅火器及呼吸面罩等，「擴充版」則包括食品、生活用品、應急物品、應急工具。官方發佈應急清單，大陸網民即時聯想到近期台海局勢。對此感到驚訝，微博網民「大象」留言稱，「這時候發佈這消息，不聯想都難啊」，也有人寫道，「福建要出事嗎，廈門方面要打仗嗎？」

廣東商人王愛忠接受自由亞洲電台訪問表示，當局有些舉動確實讓人費解：「有些做法確實讓人捉摸不透，比如前一段時間，全國很多城市有防空訓練，包括對市民的提醒，要做好空襲準備。包括現在一些地方提示作物資準備，包括四川上次那邊政府要求藏糧於民。深圳這次出了家庭應急清單，除了食品還有其他的。」但他亦認為，政府可能在營造某些氣氛：「營造一種緊張氛圍的可能也不排除。為了配合對台海的文攻武嚇，虛張聲勢，營造氣氛的可能性也存在。」

自由亞洲電台

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