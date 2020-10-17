玻璃心碎｜淘寶店客服稱「台灣是獨立國家」 大陸網民嬲爆

一間在淘寶出售嬰兒食品的商店，被網民問「台灣是中國的嗎」，沒想到客服人員竟覆稱「台灣是獨立的國家」，令內地網民的玻璃心碎一地，聲言要抵制該品牌。有關品牌眼見事件越鬧越大，管理層指這該客服是「個人過失」，已經解僱，並且公開表忠說「始終堅持一個中國原則，台灣是中國領土不可分割的一部份」。

這間嬰兒食品商店名叫「Rivsea禾泱泱」，有網民在微博上載與一名叫「云云」的客服對話截圖，網民問客服「台灣是中國的嗎」，客服回稱「不是啊親」，該網民再提問「台灣是哪裏的」，客服回應稱「親，台灣是獨立的國家啊」，並表示台灣現在本來就是獨立的，當然不能加「中國台灣」。

事件引發內地網民怒罵：「氣死人了！我兒子的很多零食都買他們家的，以後再也不滿！」「之前有人推薦，說他們家的零食不添加糖、鹽，我買了好多，以後不買了」、「我家孩子的肉鬆、米餅、溶豆都是他們家的，看來得換品牌了！」

有網民將這間「Rivsea禾泱泱」公司起底，見內地記錄這公司在上海註冊，但品牌是來自台灣，較早前被當局發現產品不及格，被黑龍江食藥局查封扣押、禁售。有網民更惡意嘗試，對「Rivsea禾泱泱」的客服問「台灣是中國的嗎」，聲稱會被客服禁言。

事後，這該公司發表聲明，指對該客服的回覆「非常震驚，無法容忍接受」，強調事件是「云云個人過失行為」，並已在當日將她解僱。同時，亦為對內地網民主造成的「不良影響」道歉，並且強調「一個中國」，但該店在京東平台上出售的產品都已全部下架。

新浪微博／觀察家網

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