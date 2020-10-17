台「保護傘」潑糞案｜落網疑犯稱用餐後肚屙報復 今晨帶回現場重組犯案過程

由香港律師黃國桐發起、讓流亡香港年輕人在台灣工作的餐廳「保護傘」，昨天中午11時許，突然遭一名身穿套頭黑衣戴口罩的男子闖入，向店長和餐廳櫃台潑糞後逃離，犯案過程不到1分鐘。台灣警方徹夜翻看閉路電視畫面，事發後12小時，極速於昨天深夜在汐止逮捕25歲莫姓疑犯，有人向警方供稱因在餐廳用餐後肚瀉和有消費糾紛才會報復。今天凌晨1時許，警方帶疑犯進行模擬逃逸路線。警方現正釐清並追查背後是否有教唆者。

根據警方公佈疑犯犯案的閉路電視畫面，影片見該名黑衣人犯案後拿着空桶離開。警方根據畫面掌握疑犯動向和交通工具，於12小時後將人逮捕歸案。

北市警方事後成立專案小組追緝，調閱監視器及查訪後鎖定犯嫌，得知為莫姓男子涉嫌並掌握住處，隨即前往新北市汐止區逮人，並在現場起出作案鞋帽、背包與裝穢物水桶。

警方表示，莫姓疑犯落網後表示用餐後屙才會報復，惟警方質疑解釋，全案將先依恐嚇、毀棄損壞、公然侮辱罪等移請台灣臺北地方檢察署偵辦，並持續追查幕後有無指使者或其他不法併案嚴辦。

目睹警方帶人到現場模擬的大安區溫州社區發展協會會長何承翰指出，凌晨與守望相助隊隊員進行社區巡邏時，剛好目睹約20多名警察，帶着該名疑犯回到事發現場周遭進行逃逸路線的模擬，當時警方手上還有犯案用的桶子，對於警方積極追查迅速破案，覺得很開心。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！