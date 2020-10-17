環保新政｜深圳麥當勞不再提供免費餐具 網友：吃麥旋風新地用手抓？

為配合新法規，深圳麥當勞15日起不再提供免費的叉、湯匙、筷子等免洗餐具，如顧客需要，每張訂單額外收0.5元人民幣（下同，約0.6港元）。有網民好奇「以後吃麥旋風、新地用手抓？」有人慨嘆：「昨有蘋果賣手機對充電器收費，今日麥當勞餐廳對餐具收費，二者手法相同，都是以『公益環保』為旗號，是變相掏消費者腰包」，建議商家應該從根本上去支持環保行動，而非靠收費手段來減少使用。

「深圳市生活垃圾分類管理條例」9月1日起實施，除了對市民進行垃圾分類要求，對餐飲企業也有嚴格規定。除麥當勞外，多家知名餐飲店也積極回應此政策。深圳官方發佈，新條例規定，餐飲服務和餐飲配送服務提供者不得免費向消費者提供一次性（免洗）筷子、叉子、湯匙等餐具。

內地今年陸續實施嚴格的「限塑令」，麥當勞中國此前已宣佈6月30日起，北京、上海、廣州、深圳近千家餐廳率先停用塑膠吸管，並在今年內推廣至全國。麥當勞宣稱，這會降低一年400噸的塑膠用量。由於內地民眾尚未培養自己攜帶餐具的習慣，深圳麥當勞此舉引發許多網友抱怨，認為應該以鼓勵取代收費，如果消費者自備餐具，麥當勞應主動減價0.5元。

「這些政策的推出，是在垃圾分類和限塑令的背景下展開的，作為一名普通消費者，我很支持也很配合這些環保行動。」有網民稱，商家借助這些政策直接將餐具變為收費，確實有違環保的根本初衷。坐在店裏就餐，沒有勺子怎麼喝粥呢？最後還是會花錢購買一次性餐具，對於餐具的使用不會消失，反而增加了消費者支出。有人建議商家應該從根本上去支持環保行動，如用紙質的餐具替代，而非靠收費手段來減少使用。有人更調侃：「垃圾分類和一次性餐具沒有直接聯繫啊。收費了垃圾就自動分類了？」

深圳新聞網/微博

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