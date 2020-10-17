飛東沙被拒　台促中共勿損航空秩序

台灣立榮航空一架軍方包機前日飛往東沙群島途中，因被拒進入香港的飛航情報區而需要折返。國防部長嚴德發昨表示，當時周邊海、空域都沒有任何軍演，希望中共不要破壞國際飛航秩序。根據台灣民航局公佈的記錄，港方曾明確告知台灣，「香港無法接受該航空器（指立榮）」。

立榮航空一架接載55名官兵的包機，前日原定從高雄飛往東沙群島，惟準備飛入香港飛航情報區時，突被告知該區域2.6萬呎以下有「危險活動」，拒絕航班進入。國防部長嚴德發昨表示，經過查證，中共當時在當地，不管是周邊海、空域，都沒有任何軍演。海事局也沒有發佈禁航公告，希望當局遵守國際飛航組織規範。台行政院長蘇貞昌認為，港方不應影響相關飛航運作，正了解事件是否與大陸有關。

台民航局則公佈完整對話紀錄，顯示台灣航管當時曾追問是否有軍演，港方回覆「無法告訴更多」，但「香港無法接受該航空器（指立榮）」。台民航局促港方公開釋疑，究竟所指的危險活動是甚麼。

港做法違一般程序

台媒亦引述航空界人士指，一般空域有軍演或危害民航飛行安全時，都會事先發佈公告，但香港是包機飛到中途才突然告知，認為做法違反一般程序。香港民航處昨表示，是台灣方面取消航班進入香港飛行情報區的要求，強調按機制行事。

中央社