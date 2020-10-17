武漢肺炎｜內地增13境外輸入病例 青島完成逾1,000萬人檢測全屬陰性

兩岸疫情最新情況：大陸衞健委公佈，昨日（16日）新增13宗確診病例，分別是上海5宗，天津4宗，廣東2宗，四川1宗，陝西1宗，全部屬境外輸入個案。累計確診85,659宗，死亡4,634宗。台灣則累計確診531宗，7人死亡。

手機用戶請按此：武漢肺炎內地疫情互動圖

青島基本排除社區傳播風險

山東青島日前出現疫情反彈。央視報道，山東省有關部門公佈，青島全市居民核酸檢測已基本完成。截至昨日傍晚6時，該市已完成全部逾1,000萬核酸樣本檢測，檢測結果均為陰性，除已公佈的確診病例外，未發現新的陽性樣本。青島副市長薜慶國表示，已經基本上排除社區疫情傳播的風險和蔓延的可能。

另外，山東全省各級各類醫療機構全體人員核酸檢測已基本完成。截至15日，完成採樣檢測185萬多人，檢測結果均為陰性。

國家衞健委 / 央視

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！