政治風暴｜成都大學書記離奇溺斃 堂兄：他曾透露工作不順 被害最深 鬥爭最強烈

四川成都大學黨委書記毛洪濤離奇溺水身亡，引發社會高度關注。 毛洪濤臨終前，曾在微信朋友圈寫下絕筆信，控訴遭校長王清遠「利益集團強烈排擠與鬥爭」，透露輕生念頭後便告失蹤。成都市人民政府昨晚公佈， 組織多個部門組成聯合工作組，正在對有關情況進行全面調查。

毛洪濤的堂兄接受內地傳媒訪問，指上世紀90年代，毛洪濤的母親去世後，骨灰被送回焦作。每逢清明節，毛洪濤都會回來祭拜母親。可是，自從2019年3月，毛洪濤擔任成都大學黨委書記後，已經連續兩個清明節，他都沒有回過老家。

由於毛洪濤與其他親友不太熟落，只有堂兄與毛洪濤較熟悉：「他工作上比較清高，脾氣太直，很倔強。」堂兄偶爾接觸過毛洪濤的學生，看得出來毛洪濤很受學生喜歡。有學生告訴堂兄說大家從來不叫他書記，都叫他毛老師，感覺這樣更親切。

在最近一次交談時，毛洪濤對堂兄說，無論是在經濟上還是其他方面，自己都不會犯錯誤的，在成都大學任職期間，要自己努力把工作做好，即便在工作上遇到不順心的事情，也不願意向領導反映，而是想靠自己的能力去改變。

堂兄又指，今年10月1日適逢中秋節，毛洪濤曾給堂妹致電問候，通話過程中曾提起在成都大學的工作很不順。堂妹後來在網上看到毛洪濤的文章：寫道：「連續擠壓三任黨委書記，而我是被害最深當然也是鬥爭最強烈的。一年多來，本人受到的傷害和不公，今生極致。」

得知毛洪濤去世的消息後，堂兄沉痛：「這些年的書都是白讀了，爸媽白培養了，想不通毛洪濤為甚麼選擇這樣的方式，難道就沒別的辦法了嗎？想不通。」毛真正的死因，只能有待警方公佈。

大像新聞

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