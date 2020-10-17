蓬佩奧促年底關全美孔子學院

中美關係不斷惡化，美國政府再次施壓要關閉全美孔子學院。美國國務卿蓬佩奧表示將致力阻止中共透過孔子學院做外宣，斥孔子學院表面為文化交流和教授漢語，實質替中共增加影響力。蓬佩奧指明，美方無法接受中共宣傳組織出現在美國機構中，要求美國孔子學院年底前全部關閉。

外媒報道，特朗普政府本月9日已敦促美國中小學和大學，重新考慮是否與孔子學院合作教授中文課程，因為其中有來自北京的「惡意影響」。蓬佩奧昨接受多間傳媒訪問時進一步解釋，孔子學院表面上是文化語言機構，實際是北京試圖增加影響力的一環，認為中共透過孔子學院，全力在美國校園發揮影響力。

比起過去發言，蓬佩奧此次對孔子學院問題的態度明顯變得強硬，他9月時受訪時稱，希望年底前美國孔子學院數量能歸零。而根據美國全國學者聯合會（National Association of Scholars）統計，截至今年9月，美國共有67間孔子學院，其中五間預計年底前關閉。

南海部署航母戰鬥群

同時，美國海軍宣佈，包含列根號航母、戰鬥機聯隊、巡洋艦、驅逐艦等的航母戰鬥群正部署南海，宣示對區域安全的承諾，展示對區域內突發事件都能快速反應的海軍實力。中國外交部發言人趙立堅昨在例行記者會上點名批評蓬佩奧，抹黑孔子學院，破壞中美交流，揚言中方將保留做出反應的權利。

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