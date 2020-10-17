成都大學黨委書記毛洪濤前日在微信發「絕筆信」後失聯，信中控訴遭校長王清遠的利益集團鬥爭和排擠。內媒報道，警方在毛洪濤住家附近的河畔找到遺體，並排除刑事成份。在內地，黨委書記是大學的「一把手」、位居校長之上，毛「以死相諫」一事因此成為網上熱話，微博閱讀次數高達6.3億，網民呼籲當局介入調查。成都市昨晚宣佈成立工作組調查。

毛洪濤周四在微信朋友圈發出「遺書」後失蹤，據截圖顯示，毛表示在一個完全不講道理的單位工作，已是「頭破血流」、「身陷污泥濁水」，要「自行了斷」。他直指校長王清遠披着學者的外衣，滿心名利追逐，在大學建立起的利益集團和獨立王國，強力防禦全面從嚴治黨和黨委領導下校長負責制的政策要求，「連續擠壓三任黨委書記」，又稱沒想到制度機制建設、治理體系健全如此艱難，「甚至無助到付出生命的代價」。相關截圖在網絡瘋傳，其後同事、家人都無法找到他。

成都市公安局溫江分局昨公佈，昨早在江安河溫江段一河道發現毛的屍體，初步判斷他是溺水身亡，排除是刑事案件。新京報引述成都天地聖苑禮儀服務公司的職員指，公司昨早7時收到一具遺體，並稱公安的法醫已進行驗屍。在殯葬公司門外，有數十名學生和同事特意來懷緬毛洪濤，但警方要求僅限死者妻子探視。

微博閱讀次數達6.3億

大學昨晚發佈公告，指驚悉毛洪濤同志不幸離世，全校師生深感震驚和哀痛，對家屬表示深切的慰問。學校正全力配合做好善後工作，教育教學秩序正常。至於王清遠暫時未有公開對外回應事件。

由於黨委書記是中國大學的「一把手」，位居校長之上，但校長竟能「扳倒」書記、令對方「死諫」，引發群情洶湧，網民紛紛用「以死明志」形容毛之死，更群起要求中央介入調查。「希望能還原真相，不冤不漏！」「個別大學的風氣真的該整頓了！ 官僚作風，欺上瞞下。」相關話題在微博的閱讀次數已達6.3億次。

自由亞洲電台引述一名當地學者指出，成都大學是一所比較差的學校，人際關係複雜、內鬥嚴重已經多年。公開資料顯示，未滿50歲的毛洪濤是河南人，曾擔任眉山市副市長、宣傳部長，2019年2月起任成都大學黨委書記。成都大學校辦一名工作人員指，毛洪濤到校工作時間不長，「工作中感覺黨政班子還是團結向上的」。

校長上任後頻換上司

資料顯示，自2014年現任校長王清遠上任後，成都大學頻繁更換黨委書記。王上任八個月後，曾任9年書記的屠火明被調離；之後的毛志雄擔任了兩年書記，則因超齡去職；繼任的羅波僅維持1年3個月也被調離。此後書記一職空缺九個月，才由毛洪濤接任。

財新網