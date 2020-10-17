五中前打虎｜國家能源局副局長劉寶華被查：分管電力 兩天前尚在考察

中央紀委國家監委網站今日消息，國家能源局黨組成員、副局長劉寶華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。現年57歲的劉寶華被查十分突然，就在兩天前的10月15日，劉寶華還在河北張家口市調研電力央企的儲能示範項目。

劉寶華深耕能源系統35年以上。簡歷顯示，從1984年1月參加工作至1998年7月，他在水利電力部、能源部、電力部等單位工作；1998年7月至2003年3月，任國家經貿委電力司經濟運營處處長、助理巡視員；2003年3月至2013年3月，任國家電監會市場監管部副主任、主任。

2013年的國務院機構改革中，原國家能源局和原國家電力監管委員會的職責整合，重新組建了新的國家能源局，電監會不再保留。劉寶華在是年6月出任新的國家能源局市場監管司司長（正司局長級），2014年5月調任核電司司長。2017年8月起，升任國家能源局黨組成員、副局長。

據上海《澎湃新聞》報道，作為國家能源局副局長之一，劉寶華在任上負責分管電力司、核電司、市場監管司、電力安全監管司、派出能源監管機構、中國核電發展中心、大壩安全監察中心、電力可靠性管理和工程質量監督中心。

國家能源局統管全國能源領域的重大審批事項，再加上能源市場準入權的高度集中和審批流程相對不透明，屬於「高危部門」。自2013年劉鐵男涉腐、中石油窩案相繼被查後，能源系統經歷了史上最強反腐風暴，國家能源局成為其中的重災區。中紀委9月通報，今年以來，至少已有22名能源領域黨員領導幹部被通報接受審查調查或受到黨紀政務處分。

據統計，國家能源局2008年成立迄今，已有2名局長、3名副局長、8名司局級幹部落馬，其中最知名的當屬2018年9月落馬的前國家發改委副主任兼國家能源局長努爾．白克力。努爾．白克力去年12月因為受賄罪被判處無期徒刑，總計受賄金額達7,910萬餘元人民幣（9,153萬港元）

國家能源局已將劉寶華的簡歷、主管工作、重要活動等資料頁面從官網撤下。

劉寶華簡歷

漢族，1963年8月出生，河北寧晉人，1985年10月加入共產黨。

1984年1月至1998年7月，在水利電力部、能源部、電力部等單位工作（其間，1987年8月至1988年7月，中央講師團（江西）黨委委員、團委書記；1990年至1995年，在北京師範大學、河北大學在職學習，獲得教育學碩士學位）

1998年7月至2003年3月，任國家經貿委電力司經濟運營處處長、助理巡視員

2003年3月至2013年3月，任國家電監會市場監管部副主任、主任

2013年3月至2013年6月，機構改革待分配

2013年6月至2014年5月，任國家能源局市場監管司司長（正司局長級）

2014年5月起任國家能源局核電司司長

2017年8月起任國家能源局黨組成員、副局長

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