轟6N攜彈道導彈亮相？ 射程達3000公里專打航母

中國周邊局勢持續升溫，解放軍疑再有新武器曝光。網上流傳一段短片顯示一架轟6N轟炸機掛載大型導彈降落，有傳是首次現身的空射彈道導彈，射程可達3,000公里，專門攻擊航母。

內地網絡周六（17日）流傳一段短片，顯示一架轟6N正在降落，特別之處在機腹掛有一枚大型導彈，彈頭呈錐型。與俄羅斯2017年公佈的KH-47M2「匕首」（Kinzhal）空射彈道導彈相似。

網媒PledgeTimes報道指，這款2019年被美國定名為CH-AS-X-13的導彈，在中國被許多軍事專家稱為DF-21D。而從外型觀測，相信是由DF-17發展而來。而這次流出的短片，相信是它首次曝光。

報道指，這種兩級固體火箭推動的導彈，長達30呎，按其呎吋及由空中發射推測，射程可達3,000公里，能以高超音速打擊移動中的大型艦船，例如航空母艦等。

不過，亦有內地網民指，轟6N攜載的這款導彈在2018年曾在短暫出現在微博，但很快便被刪除。

新浪微博／PledgeTimes

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！