台「保護傘」潑糞案｜新市北開冰室獲台警重點巡查 老闆：未被狙擊但擔心遭滋擾

因應台北「保護傘」餐廳被潑糞，台灣警政署今日表示，會對全台91間支持、聲援「反送中」運動理念的餐廳及店家巡邏，獲台警重點巡查、在新北市開冰室的姓許港人老闆向《蘋果》稱，案發後不久已有警員知會他們，指台北有餐廳遇襲，提醒他們注意安全。許又指，欣賞桐叔（黃國桐）為港人出心出力，但此次事件可說是預計在內，「一定會有人搞」，原因是「保護傘」作風較高調，容易惹麻煩：「我在這裏讀書，熟悉這裏的生態圈（社會運作模式），桐叔過來開（店），未必知道生態圈的不同。」

許先生在餐廳內貼有文宣及掛旗，明言「作為香港人，掛吓旗，出吓聲，有香港人來，需要幫手就盡量幫，可幫多少就幫多少。」為了安全，他特意將餐廳開在警局附近，雖然餐廳未被人狙擊，但曾受網絡欺凌。保護傘被潑糞，他也擔心成滋擾目標：「君子不立危牆之下，要想清楚才去做，如果今天開撐抗爭的港式茶餐廳，是否應該選擇較安全的地方開店。」

對於台北黃店「保護傘」被潑糞事件，另一台中黃店老闆及包場發起人之一Franco表示，事件不會令他有顧慮：「香港黃店比我們承受的壓力和滋擾一定更多，我相信保護傘事件只會令更多台灣人關注香港和中共滲透台灣，更加堅定保護自己國家。」

另一發起人台中黃店《煲底》老闆Cedric則坦言，顧慮一定有，但他對台灣政府跟台灣警察絕對信任，24小時內已有消息拉到疑犯，就好像早前台中連儂牆被破壞的事件一樣，執法機關很快就有行動。「我們餐廳個名叫煲底bodium，確實係立場比較鮮明，台灣警察以至很多台灣人都會提醒要小心。曾經有不同政見的台灣人在網上惡意留言評論，但只要在合法的情況下，我都會盡力保障他人的言論自由。今次保護傘事件大家都好關注，我們一眾台中港店都有保持密切連絡，一有任何問題都會互相照應。」

《蘋果》記者

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