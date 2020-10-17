江蘇大學男生離奇墮樓亡 母親遭校方「軟禁」4小時禁見最後一面

江蘇大學前日深夜突然通報一宗學生墮樓身亡事件，聲言警方調查結論為「高空墜樓，排除他殺」，校方將全力配合警方調查、協助家長善後。不過，學生母親投訴遭校方安排到一間酒店並遭「軟禁」，在兒子出事後4小時才通知她，而兒子的手機數據備份被人莫名全部刪除。

墮樓身亡的江蘇大學三年級學生袁子健（21歲），他的父親在微博指兒子是「冤死」、「死因成謎」。事發於12日下午4時許，兒子與母親、學院書記、輔導員及班長等人接觸時，沒人看出子健有輕生迹象。閉路電視也拍到子健走路姿勢輕快，下午4時56分還丟垃圾進垃圾桶。

學校通報指，子健於5時02分在江蘇大學A1棟教學樓6樓衞生間墮樓身亡。5時08分，輔導員還致電給袁母詢問：「袁子健和你在一起嗎？」袁母答：「分開了一會兒。」輔導員就掛線，袁母感到不妥馬上回電給輔導員，但對方已不接電話。袁父對江蘇大學提出三大質疑：兒子死因、校方為何限制妻子人身自由，以及手機數據疑被刪除。

「兒子在學校5天沒有上課，老師和輔導員為何不通知我？兒子12日下午5時04分出事，學校為何4個小時之後才通知我？」袁母指，兒子和自己在江蘇大學三食堂旁擁抱告別，臨走前只留下兩條手機短訊：一是指搬回學校宿舍，可以好好學習；另一條則是銀行卡密碼。

有知情人指，子健曾被要求調換宿舍。校方通報透露，子健最近正準備搬入班級宿舍，加上因學習有困難，2018年9月至2019年12月，袁母曾到鎮江在校外租房陪讀；2019年9月，子健留級，今年上半年因疫情原因在家網上學習，今年9月返校後，學校與家長商量建議他搬到學校宿舍，盡快融入新班級同步學習生活。

袁母在出事當晚被校方安排到一間酒店，隨後才獲通知兒子墮樓身亡的不幸消息。當她提出要看兒子最後一面時，學校派出兩男兩女制止她，其間還發生數次肢體衝突，強行阻攔，不讓袁母踏出酒店房門半步。

另外，子健的手機在褲袋內因高處墮下摔壞，經過警方修復，手機內截至墮樓前所有數據都沒有了，只有墮樓後父親和母親發給他的微信和短訊內容。當袁父在微博發帖後，很多網民跟帖抱打不平，認為江蘇大學應該出面交代事件。由於群情洶湧，蘇州大學不得不關閉微博賬號的評論功能。

澎湃新聞網／新浪微博

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