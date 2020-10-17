流感疫苗｜台50至64歲暫停接種 陳時中：唔使人人都打 最緊要各年齡層夠均勻 　

台灣中央流行疫情指揮中心昨日（16日）宣佈，從今天開始，將暫緩50至64歲族群施打公費流感疫苗，約有21萬人受到影響。但不少民眾今早撲空，里長電話因而被打爆，引發民怨。衞福部長陳時中表示，流感疫苗本來就不是要讓全部人都施打，強調各群族均勻施打才能達到最好效益。

指揮中心發言人莊人祥稱，全台約有530萬人介乎50至64歲，今年公費流感疫苗施打率估計為18.7%、約99.1萬人接種，至昨日已有14.7%施打、約77.9萬人，因此約有21萬人一時無法施打，但只要目前施打率偏低的6個月至6歲幼童接種情形有改善，會再評估50至64歲族群恢復接種。

陳時中今日表示，施打公費流感疫苗，整體目標是要形成群體免疫，經過近幾個月實施，已有一定效果，而且本身不是每人都要打，選擇25％涵蓋率已可達免疫目標，今年整體採購加起來有31.5%涵蓋率，已達群體免疫目標，所以優先選定高風險族群以及高傳播風險者施打。

陳時中說，像醫護人員有高風險、高傳播，接觸到的人多體力弱，怕會影響健康，所以優先施打；學生則是會群聚，只要1人確診，即可能影響全班；65歲以上長者和學前兒童也屬高風險，其餘優先施打對象還包括衞生、防疫相關人員、慢性病患者、孕婦和養護託育機構人員等，而50至64歲沒慢性疾病，則不屬於高風險者，這個年齡層今年至今有77萬多人接種，比去年同期53萬劑多很多，所以才會暫緩施打，否則高風險、高傳播族群就可能就打不到。

有專家認為，如果今年4月有增購流感疫苗，就不會出現今天這問題。對此，陳時中表示，今年2、3月見流感重症大幅往下滑，患者相對少，沒有擴大施打必要；此外，觀察南半球情形，也沒大規模流行，所以認為只要和以前一樣施打比例，就能達到群體免疫效果，且根據以往經驗，加上自費疫苗，就可因應流行疫情。

對於台北市長柯文哲指是因為中央估算錯誤，陳時中回應稱，是沒有估算每個族群的行動力，50歲至64歲以往沒這麼高，確實沒料到這次會突然變高，但既然發生了，就要調整，讓效益發揮到最好。

台灣《蘋果新聞網》

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