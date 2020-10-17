兩岸局勢升級｜東沙島包機會否續飛？ 立榮航空：會向民航局提申請

兩岸局勢升溫，除共軍機頻擾台，前日亦發生台灣軍方一架包機前往東沙途中，遭香港飛航情報區拒絕進入，稱包機途經的空域有軍演「在2.6萬英呎以下有危險活動」。台軍包機其後返航。原預計22日飛行的班機是否照既定航班，立榮航空今天表示「東沙包機飛行都會向台民航局提出申請」。

立榮航空公關人員今天接受中央社記者詢問，原預計22日飛行東沙的班機是否照既定航班，人員以「東沙包機飛行都會向民航局提出申請」做回應，至於22日是否如班表飛行？公關人員未做進一步說明。

立榮航空飛東沙的包機是由海巡署負責簽約的包機；有關未來航班是否照既定班表飛行？台海巡署今天指出，東沙島包機折返案，已通知立榮航空確實履行合約，為確保官兵休假權益，會視後續實際需求調整運載人員方式，像委託船運等；至於委託立榮航空載運官兵休假專機的飛航事宜，都由立榮航空公司依相關飛航規定辦理。

立榮航空ATR72-600型包機15日上午9時5分自高雄小港機場起飛，中途約9時44分調頭，10時22分回到小港機場。

這架執行高雄市到東沙的軍包任務班機是遭香港飛航情報區拒絕進入，民航局航管人員在過程中被告知飛經區域有危險活動。事後民航局對於此事件表示，香港飛航情報區未事先發佈飛航公告，民航局已提醒對方，未來應依國際慣例發布飛航公告，以免影響航班規劃作業。

中央社

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