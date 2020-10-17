習權統治｜全國人大通過出口管制法 明言對制裁國家報復

全國人大常委會今日通過出口管制法，12月1日起實施。草案列明任何國家或者地區濫用出口管制措施，「危害中國國家安全和利益」，可以對這些國家「採取措施」，疑是要回應美國對中國企業的制裁。

出口管制法明確規定，任何國家或者地區「濫用出口管制措施」，危害中國國家安全和利益的，中國可以根據實際情況採取措施。美國近年不斷對中國實施制裁，其中對美國更禁止任何企業對華為提供晶片，影響嚴重。這次將反控制裁寫入法律，疑是對美國作出回應。

另一個焦點是美國要求將TikTok售予美國企業，新法明確規定，向境外提供出口管制相關資訊，應要依法進行，可能危害國家安全和利益的，則不能提供；另外，境外的組織和個人違反本法有關出口管制管理規定，危害中國國家安全和利益，妨礙履行防擴散等國際義務的，依法處理並追究其法律責任。

雖然目前中國沒有公佈正式出口管制名單，但有全國人大成員建議把源代碼、算法、5G技術、量子通訊技術等中國領先技術予以管制出口。

新華社

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