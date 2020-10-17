托福考試｜京滬明年名額5分鐘被搶光 網民：奪路而逃

美國武漢肺炎疫情嚴重，當局又收緊中國留學生簽證，當時網上曾有人揚言不去美國，但當到了關鍵時刻，身體頓時變得很誠實。近日，美國教育考試服務中心（ETS）開放2021年托福（TOEFL）考試名額，豈料名額竟在5分鐘即被搶光。有傳媒形容激烈程度完全不輸「03年中國大媽瘋搶黃金」！

新京報報道，周三（14日），美國教育考試服務中心開放明年托福考試名額，全年共暫計開放53個考試日期。有網民稱，北京、上海的考試名額在5分鐘內即搶空。托福考試官方微博回應稱，目前只開放了部份考位，還會在後續全年的周三、週五上午10時持續釋放考位，全年考位充足，請考生不要著急。

負責ETS中國公關事務的一名工作人員表示，「北京、上海的考位現在確實已無法註冊，但是到底是幾分鐘內被『搶空』還無法確定。網友所說的5分鐘，可能只是有考生在五分鐘之內沒有報到想報的考場的考位，但是並不代表別的考點考位也報完。」

一名從事托福考試培訓的教師指出，「5分鐘內北上考位搶空」的現象，往年並不常見：「通常情況下，學生考出理想的托福成績需要經歷3-8次考試。2020年上半年，托福處於停考狀態，不少學生錯過了2020年上半年考試，因此可能想在2021年多報幾場。往年最多是在開放當天，1、2月的名額會被『秒空』，這種全年搶空的現象不常見。」

網民意見：

九哥造船：用腳投票還是比較真實。

riverside2019 ： 奪路而逃

了無快樂 ： 事實勝於雄辯。

面朝大海7973：這反應，太快，心聲。

《新京報》

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