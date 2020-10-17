濤濤筆剟｜為何要抬深圳壓香港

習近平南下廣東，表面上是為出席深圳特區成立40周年大會，既為深圳這個他父親捧出來的經濟特區加持，也為飽受美國制裁打擊的廣東電子業及高新科技公司打氣，但實際上，這是衝着月底的中共19屆五中全會而來，是永續稱帝的重要部署之一。

今次習南行的時機，可堪玩味。中共將在10月底召開五中全會，主要議程就是研究關於制訂國民經濟和社會發展第14個5年規劃和2035年遠景目標（十四五規劃），習就是要在會前南下廣東考察，以增加其發言及決策的權威性，因為今次的中全會對習的永續大計至關重要。

中共建政後師承前蘇聯，除實行公有制，還有以5年為期限的經濟計劃。按中共傳統，五年經濟計劃綱要的制訂是國務院權責，除了大躍進時期繞過五年計劃而傾舉國之力超英趕美，毛澤東鮮有過問計劃經濟的具體內容。相反，習近平權力慾極盛，事無大小都要過問，就連這個原屬李克強的權力也奪過來，以致今次十四五規劃打上習的烙印，而廣東特別是深圳，正是他為未來五年中國發展定調的主角。

他在視察潮州科企時說：「我們現在遇到一個百年未有之大變局，這種情況下我們要走自力更生的道路，就是自主創新的自力更生。」這跟李克強以穩就業（不惜開放地攤經濟），透過加速城市化、推動農村民生項目等發展方向南轅北轍。

自主創新發展戰略早在胡錦濤時代已提出，當時主要是不甘於在全球經濟鏈分工下，中國只能賺取微薄加工費，歐美等先進國則因掌握技術而奪走大部份利潤，時任貿易部長薄熙來多次抱怨，一部售價299美元iPod，中國僅得其中3美元。相反，今次習提出自力更生的自主創新，既是雙循環延伸，更是戰狼外交失敗後被國際圍堵之下的無奈之舉，而要完成這個戰略意圖，最多科企的廣東及深圳是箇中關鍵。因此，他南下為深圳定位為「中國矽谷」，推動大灣區更快速的融合，然後在五中全會大講特講，並寫進十四五規劃綱要，好讓廣東的發展成為習近平經濟發展戰略「金漆招牌」，這也是林鄭要將已寫好的《施政報告》拋掉，北上聽命後重寫的根本原因。

潘小濤

資深傳媒人

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