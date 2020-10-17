兩岸局勢升級｜共軍反潛機又襲台 今年以來累計226架次

台灣國防部晚上公佈，解放軍今日下午派出一架運8反潛機，闖入台灣西南防空識別區，台軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離及防空導彈追監。這是10月以來，第12天有共機闖入擾台灣防空識別區，今年亦已累計有226架次共機擾台。

根據台軍公佈的資料，從9月16日至今，已有61架次共機擾台，除了連日出現的運8反潛機，還包括轟六轟炸機及殲16、殲11戰機。而從10月1日起，擾台的主要是運8反潛機，只在10月7日出現空警500預警機。

另外，美國第七艦隊司令部、太平洋艦隊指揮部證實，尼米茲級核動力航空母艦列根號（USS Ronald Reagan）及所屬的航母戰鬥群，原來已進入印度洋，但之後折返，15日已回到南海，昨日在中沙大環礁東南方、靠近菲律賓呂宋島，向台灣方向前進。

這是列根號今年第三次部署在南海，政治觀察家認為，共軍戰機多次飛越台灣中線，列根號的目的是要震懾北京。

綜合報道

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