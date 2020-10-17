兩岸局勢升級｜白宮國安顧問：大陸未準備武力攻台 但台須提升防衞

美國白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O’Brien）認為，中國目前仍未準備武力攻台，未來10到15年也許可以，但台灣當局必須提升防衞，包括尋求非對等及反介入能力，應對解放軍未來的兩棲登陸攻勢，及可能透過禁運等非軍事手段，孤立台灣。

奧布萊恩周五（16日）在阿斯彭安全論壇就美國的國家安全議題發表演講。在被問到，如果中國武力攻打台灣，美國將如何應對時，奧布萊恩說，他不認為中國現在會出手，因為中國的兩棲作戰能力還不夠，他們會考慮美國可能的回應，一旦美國介入，解放軍將非常危險。他說：「就兩棲登陸和軍事佔領而言，這很難做到。我的意思是我們要應對的是一百英里的水路。眾所周知，即便是我們（美國），兩棲作戰也非常困難。你想想，回到拿破侖，回到納粹德國時代，他們都想跨越12英里的英吉利海峽，入侵英國。他們後來都沒有成功，是因為受到皇家海軍的抵擋，但也因為這個相對較短的水路的阻撓。我認為，現在中國人採取軍事行動將非常困難。也許從現在起10到15年後，他們的狀況更好一點，可以做到這一點」。

他還說，即便10到15年後，中國有能力剋服水路的問題，因為台灣的地形關係，找到登陸點也不容易。

奧布萊恩續說，解放軍可以使用大量導彈摧毀台灣，但將一無所得，而一旦北京實施禁運或其他灰色辦法孤立台灣，將招至大部份亞太區國家反對，最終被國際孤立。

奧布萊恩表示，美國雖然不在公開場合評論自己是否會協防台灣，但是美國有應對的工具，會加大中國行動的危險性。他說，美國不希望成為中國的「敵人」，但是目前，美國必須站出來反對中國的某些做法。

他說，中國現在變得越來越向國家主義、重商主義、威權主義、馬克思列寧主義發展，現在自由國家已經一起站出來與美國一起頂回中國了。隨着中國在多個地區的活動更具侵略性，台灣是時候準備抵抗大陸入侵的策略，包括不對稱作戰。

美國之音

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